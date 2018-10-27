花東高屏冬遊 平日最高補助2500元

2018-10-27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕樂齡旅遊補助計畫出爐！交通部觀光局預計今年十一、十二月推出前進花東高屏暖冬遊補助措施，補助民眾週日到週五到花蓮、台東、高雄、屏東四縣市住宿旅遊，自由行每人補助一千元，超過六十歲可補助一千五百元，若民眾搭乘大眾運輸工具可以再補助一千元；團體方面，每人可補助五百元，樂齡族補助一千元，每團最高補助三萬元。

住＋行補助兩千 樂齡族多500元

交通部觀光局為提振國旅市場，投入九千五百萬元經費，補助民眾至花東高屏四縣市旅遊，這項方案已獲部長同意，預計今年十一月上路，下週一將對外公布。

觀光局表示，花東今年初受震災影響，近日又因普悠瑪出軌事故，影響當地觀光市場，高屏因今年八月風災影響，至今的住房率仍無法提升，且旅遊的交通成本高，觀光局希望透過補助交通及住宿費的方式提高民眾出遊意願。

11月上路 觀光局週一公布方案

該獎勵政策辦法，自由行旅客週日到週五期間，選擇與觀光局合作合法旅宿、飯店，每人補助一千到一千五百元，搭乘大眾運輸工具可再折抵一千元，民眾可出示交通票證正本，費用先由業者代墊，再向觀光局申請；參加旅遊團的民眾則是每人補助五百元到一千元，每團最高補助三萬元。

根據統計，去年國旅民眾有住宿者的每次旅行平均花費為五○九八元，而當日來回旅客平均花費僅一一六八元，分析住宿可帶動近五倍觀光效益。

雄獅旅行社國旅產品部副理李建澤表示，國旅市場真正的問題是沒有創新、創意的旅遊元素吸引旅客，當旅客為了補助去觀光，對當地業者並不是一件好事，因補助結束時人潮也會散去；他舉例，今年桃園將地景藝術節分散在各鄉鎮舉辦，不僅能讓旅客走入各鄉鎮，也能讓在地業者呈現自己的在地特色，值得行銷參考。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，普悠瑪事件對花蓮觀光受創很大，他認為補助應該留在花蓮就好，另先前觀光局提供的振興花蓮觀光方案，很大一部分金額被民宿用假人頭詐領，希望觀光局這次能嚴格審查。