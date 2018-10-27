全球富豪 台灣35人上榜

2018-10-27

〔記者李靚慧／台北報導〕由於二○一七年美股及新興市場大漲，全球個人資產超過十億美元的億萬富豪資產空前成長，二一五八人財富總計達八．九兆美元，大增十九％，創下歷史新高。其中，台灣的億萬富豪共三十五人，增加五人，總財富達八四四億美元（約台幣二．六一兆），增加十二％，清一色都是男性，近七成為白手起家。

資產逾10億美元 5位新進

瑞銀（UBS）與資誠（PWC）昨共同發布「二○一八億萬富豪調查報告」，報告涵蓋二一五八位億萬富豪，其總資產約佔全球億萬富豪財富的九十八％，平均每人財富為四十一億美元。

這些億萬富豪二○一七年的財富從七．五兆增至八．九兆美元，較二○一六年大增十九％。其中有一九九名企業家成為白手起家的億萬富豪，包括區塊鏈、個人對個人貸款（P2P）、基因學和綠色能源領域的創新者。

都是男性 7成白手起家

這次調查報告更首度單獨分析台灣，二○一七年台灣億萬富豪從三十一位增至三十五位，平均年齡六十九歲，均為男性，其中五位「新進榜」、一位因死亡除名。這些台灣億萬富豪總財富達八四四億美元，年增十二％；三大推動財富的產業則為消費和零售業、金融服務業和科技業，在這三產業中，億萬富豪的財富成長七十七億美元，佔總財富成長的八十四％。

台灣三十五位億萬富豪中，二十四人是「白手起家」，持有五三九億美元，十一位是「繼承者」，持有三○五億美元；白手起家者佔六十九％，略高於歐洲、中東及非洲地區的六十％、美國的六十八％；至於新進榜的億萬富豪，三人白手起家、兩人為繼承者。

亞太富豪 總財富佔30％

調查顯示，二○一七年美國億萬富豪財富成長十二％、達三．一兆美元；歐洲因歐元兌美元升值，億萬富豪人數只成長四％，但財富成長十九％、達一．九兆美元。

亞太地區億萬富豪財富增至二．七兆美元，佔全球億萬富豪總財富的三十％，其中中國有三七三位，佔全球億萬富豪近五分之一。不過，中國億萬富豪的「淘汰率」偏高，去年新進榜有一○六位，幾乎是每週兩位，但扣除衰敗、死亡等因素，最後淨增加僅五十位。