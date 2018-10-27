「大師鏈」自稱台資非中資

2018-10-27

親中金主成立傳媒 前軍情首長助陣

〔記者羅添斌／台北報導〕在兩岸經營生物科技及銷售的商界人士莊立平籌辦「大師鏈傳媒」，由於延攬前國安局長、軍情局長加入工作團隊，引發各方關切，對於其資金來源更有多方聯想，「大師鏈傳媒」核心團隊人士昨天表示，「我們不是中資，都是台灣自己的資金」。

莊立平先前曾投資國內的網路媒體「NOWnews今日新聞網」，在先前的工商登記網站上，標註為「僑外資」，還一度是持股比例最多的大股東。莊立平也曾以「NOWnews今日新聞網」董事長名義對外，國民黨前主席連戰在今年七月赴中的連習會期間，「NOWnews今日新聞網」曾發出不具名的新聞，指「今日新聞網董事長莊立平獲邀參加」，是五十多位隨同連戰參與連習會的成員之一。

「大師鏈傳媒」核心團隊人士指出，總裁莊立平先前的確有投資「NOWnews今日新聞網」，但現在已經出清持股；對於「大師鏈傳媒」的資金來源，團隊人士說，都是自己的資金，而且都是台灣的，沒有中資的問題。

已離開「大師鏈傳媒」團隊的前執行長陳國祥，先前曾在其個人臉書網頁中貼文表示，「大師鏈傳媒」在今年九月曾與日本的技術團隊開會，確定各項技術方案，全面進入籌備階段，期望於今年年底前建置完成問世，並將延攬全球大師級的華人作者在此平台上經營自媒體，召喚傳媒用戶成為共同經營的會員，再結合優質廠商進行品牌行銷，創造新型態的區塊鏈網路內容媒體。