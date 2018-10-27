基進黨指控中國操弄選舉 空運投票部隊 中國三民航機票下殺3折

2018-10-27

〔記者葛祐豪、鍾麗華／綜合報導〕九合一選舉逼近，基進黨昨指控在投票日前的十四天內，中國三家航空公司將提供不到市價三分之一的機票，由近廿個中國機場，每日空運「投票部隊」返台，呼籲台灣住民一定要出來投票，也要求政府拿出辦法，不能一直坐視中國操作。

陸委會籲中國勿介入台灣選舉

陸委會表示，政府樂見台商回台投票，行使憲法賦予的公民基本權利。對於台企聯已洽春秋航空、吉祥航空和東方航空等三家中國大陸籍航空公司提供優惠返台機票一事，相關機關進行查證與了解當中。陸委會正告中國大陸，落實「不介入台灣選舉」的承諾，不要以任何方式企圖影響台灣民主選舉。

據了解，中國台商圈近日流傳有關選舉優惠機票的訊息，台企聯和十五家航空公司洽談台灣民眾返鄉投票優惠機票，在限定時間內從中國任何機場往返台灣，含稅最便宜只要人民幣一一七○元、約新台幣五二六五元。

基進黨則強調，上海台灣民眾生活、就業重要資訊平台「台商新天地」，昨天張貼返台投票特惠機票的資訊，平日一張要價人民幣二八○○至三五○○元的機票，遽降為人民幣八百至一一○○元。

基進黨發表聲明，中國政府提供廉價機票，操弄台灣選舉結果行之有年，過去能運回五萬人投票部隊，靠的是五、六折機票，但這一次史無前例地下殺到三折，投票部隊將倍數成長。

基進黨呼籲台灣住民一定要出來投票，不要讓這群台商決定大家的命運，也要求蔡英文政府拿出辦法，不能一直坐視中國此操作。