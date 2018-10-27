美中台海開戰停選？賴揆斥賴士葆亂講

2018-10-27

指沒有客觀證據 不宜在國會散布這樣的話

〔記者蘇芳禾、陳鈺馥／台北報導〕立法院昨邀請行政院長賴清德報告一○八年度中央政府總預算案，國民黨立委賴士葆詢問賴揆，若中國、美國在台灣海峽打起來，年底選舉會不會停止舉行？賴揆對此表示，「你的想法很極端、很偏頗，你完全看不到中國在東海、南海擴軍」；賴士葆又說「我如果是你，我就說打起來就停止選舉」，賴揆回嗆，「除非你有客觀證據說中美會在台灣海峽打起來，否則不宜在國會散布這樣的話！」

對於明年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第二期特別預算案，賴揆報告表示，明年度歲出預算共二兆○二二○億元，首次突破二兆元，較一○七年度預算數增加五五一億元，約增二．八％。國防預算上，賴揆表示，為提升國防戰力，國防部主管預算共編列三四六○億元，較去年度增加一八三億元，約增五．六％，主要是增列國內產製軍事武器裝備，與科技研發、提升主戰裝備妥善率作業維持等經費。

賴士葆質詢時語出驚人指出，台灣海峽快打起來了，現在民進黨氣勢衰，會不會出奧步，美國政府派航母來經過台灣海峽，大陸的航母也出來了，會不會到最後民進黨看到大勢已去，宣布停止選舉？

賴清德回應說，「賴委員，你的想法很極端、而且也很偏頗，聽你的質詢，好像美國軍艦來台灣，是為了台灣選舉，你完全看不到中國在東海、南海擴軍，影響區域和平，你若看到，就不會有這種偏頗結論，你的質詢要根據客觀事實嘛！」

賴士葆接著又問「會不會宣布停止選舉？」賴清德無奈的說，這種假設性問題要怎麼回答？當然會希望台灣選舉要如期舉行，且要乾淨，平安順利完成。

賴士葆︰蔣經國時代停選過 賴清德︰你在檢討蔣經國

賴士葆繼續說︰「我如果是你，我就說打起來當然要停止選舉。」賴清德此時正色說，除非有客觀證據證明中、美會在台灣海峽打起來，否則不宜在國會散布這樣的話！

賴士葆提高聲調質疑停止選舉「蔣經國時代就發生過」，賴清德則回應說「那是蔣經國，你是在檢討蔣經國還是要民進黨照做？」

賴清德說，台灣海峽是國際海域，美國軍艦不是只有今年來，過去每年都有，賴委員卻把自由航行，解讀成為了選舉，或是解讀為中美戰爭要開打，這沒有必要！