普悠瑪翻車 台鐵局長鹿潔身負責下台

2018-10-26

事故通聯紀錄 鹿：沒看過

〔記者陳宜加、鄭瑋奇、李欣芳／台北報導〕台鐵普悠瑪列車翻覆十八死，台鐵事後指司機並未報備關閉ＡＴＰ，初步研判屬司機的人為疏失。但行政院調查小組依通聯紀錄卻發現司機曾告知調度員ＡＴＰ關閉，外界痛批台鐵說謊推責。台鐵局長鹿潔身向交通部長吳宏謀請辭案昨天獲准，並坦言確實沒有看過通聯紀錄。

吳宏謀提醒台鐵，應全力協助行政院調查小組與檢調調查，而不是用不成熟的資料或個人判斷對外發布。鹿潔身受訪表示「這樣也好」，近期還會進台鐵上班，還有些事情必須要收拾；吳宏謀也曾數度堅決請辭，但行政院長賴清德認為應以救災為先，尚未准辭。

鹿潔身、台鐵副局長杜微曾於立法院表示，司機員關閉ＡＴＰ時並未通報，事後證實為「晚通報」而非未通報。事實上，他們兩人均未曾親眼見過通聯紀錄，僅由台鐵同仁告知「通聯紀錄完全未提ＡＴＰ」。而後來通聯紀錄很快就被檢方扣住取走。

賴揆：解決沉痾 才能交代

行政院長賴清德昨表示，台鐵在歷史上發生很多次意外，但進行檢討常常流於表面或抱殘守缺，這一次要痛下決心，進行全面性的檢討改革，解決多年沉痾，才有辦法向社會大眾交代，也才有辦法告慰亡者在天之靈。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說明，人力配置部份，去年十二月底賴揆已核增今年到後年共二八一八名預算員額給台鐵，有三八五個名額可用來聘任司機員。

吳宏謀表示，台鐵百年老店長期累積下來，必然有系統性與結構性的問題，台鐵大體檢包括人、車、路、營運管理等，都會進行總體檢，預定下週提出總體檢目標與計畫；負責督導台鐵大體檢的政委張景森說，若台鐵與交通部具體提出改革方向，行政院都會全力支持，如調整、協調相關建設資源等。

鹿潔身成大畢業後，於一九八○年進入台鐵，歷任列車長、副站長、運務段長、副處長，運務工作相當熟悉，是從基層做起的資深台鐵人，於二○一六年接任台鐵局長，如今因普悠瑪事故請辭下台。他說，台鐵已有百年歷史，對台灣交通運輸扮演重要角色、也有很大的貢獻，台鐵有責任讓台灣鐵路走得更好。