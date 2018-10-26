拿政府補助研發農技 邱奕志竟倡整廠輸出中國海南

2018-10-26

〔記者蘇芳禾、吳欣恬／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆昨天質詢時踢爆，台灣農業資訊科技發展協會理事長邱奕志拿了政府近億元補助，卻在海峽兩岸科技論壇中說，台灣的缺點在於基地太小，未來可「整廠輸出到海南（中國海南）」，海南將成為智慧農業很好的生產基地；此外，曾擔任漁業署長和農委會副主委的胡興華，目前為政府捐助成立的「台灣農村發展基金會」常務董事，卻與中國簽署協議，參與中國的「台灣農民創業園」。農委會副主委李退之表示，相關關鍵技術和人員都會嚴加管制。

立委憂技術外流 農委會：會嚴加管制

邱奕志昨不在國內，無法取得回應；胡興華今年五月否認簽下任何協議，他昨天表示，這件事有關單位都已查過，不涉及國家安全和公權力行使的問題，就是非常單純的事，他不願再回應。

賴瑞隆昨在立法院經濟委員會質詢指出，邱奕志目前擔任台灣農業資訊科技發展協會理事長、財團法人農業機械化研究發展中心常務董事、中華農業機械學會及台灣生物機電學會常務理事等職務，執行統籌農委會「智慧農業四．○—家禽產業計畫」，另研發多項農業設備。

賴表示，邱在今年九月的海峽兩岸科技論壇中指出，台灣在三年前就已經邁進智慧農業，因台灣在資通訊、無線感測、物聯網（IoT）以及大數據分析上相當強，發展出更省時、更省工、高產量、高產值的智慧農業，值得海南借鑑。「台灣的缺點在於基地太小，未來可整廠輸出到海南，海南將成為智慧農業很好的生產基地。」

賴質疑，台灣農業資訊科技發展協會歷年來取得政府標案破億元，一個長期承攬政府標案、擔任政府成立財團法人之負責人、執行政府重要計畫的人，有無可能讓台灣技術外流？

此外，在馬政府時期任農委會副主委長達六年的胡興華，現為農發基金會常務董事，與中國簽署協議卻未上報農委會。賴瑞隆說，胡是台灣培育出來的高階官員，他掌握的技術、人脈都是國家資產，面對有統戰企圖的中國，應該要管制。

李退之答詢表示，農委會將清查持有管制資訊的技術人員，很多農民都有慘痛教訓，政府研發的智慧財產權都會管制；此外，農委會捐助成立的財團法人若有相關狀況，都會檢討，農委會將於一個月內提出報告。