拿政府補助研發農技 邱奕志竟倡整廠輸出中國海南

2018-10-26

〔記者蘇芳禾、吳欣恬／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆昨天質詢時踢爆，台灣農業資訊科技發展協會理事長邱奕志拿了政府近億元補助，卻在海峽兩岸科技論壇中說，台灣的缺點在於基地太小，未來可「整廠輸出到海南（中國海南）」，海南將成為智慧農業很好的生產基地；此外，曾擔任漁業署長和農委會副主委的胡興華，目前為政府捐助成立的「台灣農村發展基金會」常務董事，卻與中國簽署協議，參與中國的「台灣農民創業園」。農委會副主委李退之表示，相關關鍵技術和人員都會嚴加管制。

立委憂技術外流 農委會：會嚴加管制

邱奕志昨不在國內，無法取得回應；胡興華今年五月否認簽下任何協議，他昨天表示，這件事有關單位都已查過，不涉及國家安全和公權力行使的問題，就是非常單純的事，他不願再回應。

賴瑞隆昨在立法院經濟委員會質詢指出，邱奕志目前擔任台灣農業資訊科技發展協會理事長、財團法人農業機械化研究發展中心常務董事、中華農業機械學會及台灣生物機電學會常務理事等職務，執行統籌農委會「智慧農業四．○—家禽產業計畫」，另研發多項農業設備。

賴表示，邱在今年九月的海峽兩岸科技論壇中指出，台灣在三年前就已經邁進智慧農業，因台灣在資通訊、無線感測、物聯網（IoT）以及大數據分析上相當強，發展出更省時、更省工、高產量、高產值的智慧農業，值得海南借鑑。「台灣的缺點在於基地太小，未來可整廠輸出到海南，海南將成為智慧農業很好的生產基地。」

賴質疑，台灣農業資訊科技發展協會歷年來取得政府標案破億元，一個長期承攬政府標案、擔任政府成立財團法人之負責人、執行政府重要計畫的人，有無可能讓台灣技術外流？

此外，在馬政府時期任農委會副主委長達六年的胡興華，現為農發基金會常務董事，與中國簽署協議卻未上報農委會。賴瑞隆說，胡是台灣培育出來的高階官員，他掌握的技術、人脈都是國家資產，面對有統戰企圖的中國，應該要管制。

李退之答詢表示，農委會將清查持有管制資訊的技術人員，很多農民都有慘痛教訓，政府研發的智慧財產權都會管制；此外，農委會捐助成立的財團法人若有相關狀況，都會檢討，農委會將於一個月內提出報告。

  • 立委踢爆，邱奕志擔任理事長的社團法人台灣農業資訊科技發展協會歷年得標金額破億元。 （立委賴瑞隆辦公室提供）

    立委踢爆，邱奕志擔任理事長的社團法人台灣農業資訊科技發展協會歷年得標金額破億元。 （立委賴瑞隆辦公室提供）

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