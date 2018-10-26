冷眼集》老糊塗迷路？

2018-10-26

記者鄒景雯／特稿

二○一三年，馬英九政府時代，成立了一個紅頂政商組織「兩岸企業家峰會」，每年輪流在台灣、中國舉行，今年十二月初，也就是選舉後，循例將在台北召開，理事長蕭萬長找陸委會溝通，政府以中方人士大陣仗來台的安全維護困難之由，婉拒了老蕭的活動申請。結果老蕭決定要率台灣工商界與中小企業，轉而再往中國如期照辦峰會，消息傳來，真是令人納悶：在這個台商亟思外移的特殊時候，怎麼還會有「買辦」招攬的行情？

所謂的「兩岸企業家峰會」，老蕭的對口、對岸的理事長已經由曾培炎改為郭金龍接任，他做過北京市長、北京市委書記，現為中央政治局委員，如此背景的人要來台灣，若無法達成對我有利的評估規劃，當然很有問題，陸委會加以保留的考慮，一點也不意外。第二個不意外是，既然是對台工作的目的，在「三十一項措施」之下，北京不論如何想要擴大兩岸民間重點式的連結，也屬必然，因此不會被台北的軟釘子所阻。

比較意外的是，老蕭不是沒見過世面的人，他當過台灣的行政院長、副總統，什麼理由要在這個時機不宜之際，配合北京的需要，把台灣企業扣去中國，唱和「一帶一路」、「十三五規劃」、「中國製造二○二五」的調？

美中大戰下的中國，面對川普直拳狂揮，陷入被動拆招，其高債務、房市泡沫與影子銀行問題造成投資環境的四處危機，實束手無策，也不必再多做贅述。僅僅就一個最單純的問題，試問準備與老蕭一起去大拜拜的台企、台青，就知道此行的投報率如何，那就是萬一中國不幸發生金融危機，哪些企業會受到波及？易言之，就是此時到中國「賺吃」的保障如何？

其實，習近平早就公布了答案。九月下旬，習大大到東北巡視，針對美中貿易戰提出「自力更生」的指導原則，據說甚至講了「大不了回到計畫經濟」的話；當時，他雖然國企與民企看似雨露均霑，但是主從之別，再清楚不過。例如他講「黨中央歷來支援和鼓勵民企發展」，但是更強調國企「不可替代」，是「黨和國家的重要依靠力量」，這意味著中共體制形塑的必然選項，習政權一旦遭遇危機，他只會鞏固央企，照顧國企，藉以支撐共產黨，並且維繫由習近平主導的中國。中國民企尚且如此，台灣的中小企業在這種政權底下，又算哪根蔥呢？

中國經濟的本質，自由世界無不透徹，上週李克強訪歐，呼籲各國捍衛以ＷＴＯ為核心的多邊貿易規則體系，言下之意以對抗川普的保護主義，然歐盟更提防中國毫無客觀規則的黨國體制，不但推動「歐亞聯通戰略」，來抗衡一帶一路，美歐的貿易代表更就改革ＷＴＯ達成懲罰國家補貼共識，擺明衝著扭曲市場的中國而來。

在這種情況下，老蕭居然反其道而行，準備帶領台灣企業界去中國舉行「峰會」，這不是老糊塗迷路了嗎？