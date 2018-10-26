潛艦技術顧問標 海軍：合法、非正式作為

2018-10-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國推動潛艦國造案，但設籍在直布羅陀的Gavron Limited公司，竟能取得潛艦國造案合約設計商台船的「技術顧問」標案，加上曾捲入尹清楓案的前海軍武獲室中校郭璽，也被爆曾被海軍聘為尋找潛艦商源的顧問。海軍司令黃曙光昨在立法院表示，軍方未給顧問任何一毛錢，也沒編預算找掮客籌獲裝備系統，這是「合法、非正式」的舉措。

由於我國並無建造潛艦經驗，加上受限於國際因素，我國無法透過正規管道，和他國正式洽談潛艦重要商源或技術移轉，因此多數作業僅能「秘而不宣」，也須仰賴他國具經驗者協助。不過，為潛艦國造合約設計得標商的台船，對外招標總金額六億元的技術顧問標，竟由設籍於直布羅陀的ＧＬ公司得標。

外界質疑，資本額不高、規模不大的ＧＬ公司如何得標？是否具備擔任諮詢顧問的條件？對此，海軍曾解釋，台船招標技術顧問時，有七家國外公司競標，經查僅有ＧＬ公司具備輸出許可，因此台船依「政府採購法」採限制性招標，ＧＬ公司以六億餘元得標。

不過，前海軍艦長黃征輝本月公開質疑，海軍找曾捲入尹清楓案的郭璽，代為在國際找尋潛艦國造商源，還聘請郭擔任顧問；但海軍反控，「有心人士」所指訊息內容和現況不符，還稱其「動機可議」。

沒編預算找掮客籌獲裝備

立法院外交及國防委員會昨進行潛艦國造案秘密專案報告，並進行「先秘密、後公開」二階段詢答。國民黨立委呂玉玲昨詢問潛艦國造案「非正式管道」相關議題時，海軍司令黃曙光答覆，國軍並沒有給顧問任何一毛錢，也沒有編列預算，去找外面的掮客幫忙籌獲裝備系統，這些都沒有做，且這條底線是不能破的，這些都是「合法、非正式」的管道與作為；台船董事長鄭文隆也表示，潛艦國造案都會有嚴謹的內控機制。

國民黨立委江啟臣指出，「非正式管道」的不可預測性、不可歸責性較高。國防部長嚴德發簡短表示，國軍會做好風險管理。

依慣例，立法院委員會在秘密閉門會議之前，皆會執行「清場」，要求媒體、助理，以及未受邀參加者，都須在議事人員引導下「清場」，不得遺留任何物品。昨天的秘密會議僅數名立委同嚴德發、黃曙光、國防部副部長沈一鳴等數名官員參加，與會者更須交出手機集中保管。