美艦航台海惹怒中國？川普︰我不擔心

2018-10-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國「安提頓號」巡洋艦與「柯蒂斯．威爾伯號」驅逐艦二十二日通過台灣海峽，引來中國嚴詞警告。對於中方反應，美國總統川普擺明不在意，明確告訴記者「我不擔心」。

川普二十三日被美國政府對外宣傳機構「美國之音」（ＶＯＡ）記者問到，為何此時派艦？川普說：「我把這個決定留給我自己和我的將軍，而不是你，好嗎？」對記者追問是否擔心中方負面反應，川普回應：「我不會擔心任何事，我從不擔心什麼事。」

美引國際法 強調有權通過台海

二十二日為美艦今年第二度進入台海。美國防部發言人曼寧當天在例行記者會上，以「通過」（transit）稱之，而非「自由航行」（freedom of navigation），並引用國際法，強調美艦有權通過台灣海峽。美國防部另一位發言人羅根解釋說，「自由航行」以挑戰他國過度聲索的海洋主權為目的；但美方兩艦二十二日從南海前往東海途中則是「例行通過」台灣海峽的國際水域，同時體現美國對「自由開放印度洋─太平洋海域」的承諾。

航行國際水域 和各方打過招呼

至於美艦是否曾與中方軍艦接觸，羅根指並無中方「有任何不安全或不專業行為」的消息。曼寧重申「這個水域正好介於台灣與中國大陸之間」的「國際水域」，並稱美方為了通過該區而「維持與適當國家、當局與各方的協調與接觸」；至於是否意指台灣，他請記者去問美國海軍，但強調美國無意導致「緊張局勢加劇或有任何的升級」。

學者︰中國應遵守國際海洋法

美國海軍學院教授余茂春也告訴ＶＯＡ，雖然中國擔心美國海軍引國際法「將為中國意圖對台灣採取軍事行動製造障礙」，但「現在是中國開始遵守國際海洋法，並尊重其他國家這麼做的時候了」。