葉望輝：美台沒有外交關係 太荒唐

2018-10-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國之音（ＶＯＡ）中文網二十四日報導，曾擔任美國前副總統錢尼的副國家安全顧問、促成美國總統川普與蔡英文總統通話的葉望輝（Stephen J.Yates）指出，川普政府正在重新定位與亞洲國家的關係，這對台灣來說既是機遇也是挑戰，台灣可藉此與美國簽訂雙邊貿易協定，為美國與亞洲國家的貿易協定設定高標準，這對美國具有特殊價值。

葉望輝也直言，台灣是全球唯一一個沒有和美國建交的民主國家，「這個例外簡直荒唐」。

川普傾向雙邊談判

對台灣是個好機會

葉望輝專訪中強調，美台關係的基礎和前幾屆美國政府時期相比，已經有所不同；川普「沒有讓別人告訴他該怎麼說話、他能夠跟誰說話」，這是一個新的突破；對川普而言，國家安全合作關係的再平衡，是他最重要的策略之一，包括與台灣、日本、北約組織國家和其他國安合作夥伴的戰略及經濟關係。

葉望輝說，川普的另一個政策原則是，更傾向進行雙邊貿易談判，而非多邊談判，「台灣在多邊國際組織中經常碰壁。某種程度上，美國有一位側重雙邊關係而非多邊關係的總統，對台灣來說，是個與過往不同的機會，…若實現目標（美台雙邊貿易協定），川普自然會將台灣與中國或其他經濟體分開看待」。

華府中層官僚作風

美台關係推進阻力

不過，葉望輝也指出，他曾建議蔡總統與川普直接協商，促成雙邊貿易協定；台灣感覺到有這類機會，但美方卻釋出前後不一致的訊號，「這也是美台關係長期以來的一個問題。政府的最高層級有優先事項，但中層以下官員延續過去幾十年一直存在的官僚作風，這些層級之間的差距對台灣來講尤其麻煩，因為我們（美國）對台灣實行外交上的限制，台灣領導人只能和較低層級的人打交道，沒有獲得民選官員應有的待遇和談判機會」。