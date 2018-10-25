新聞幕後》美國關注這個漏洞

2018-10-25

記者鄒景雯／特稿

美國政府最近向台灣表達了一項關切事項，那就是在台扮演前驅角色的半導體產業，已經成為中國覬覦的首要目標；由於台美兩國的產業鏈在軍用生產上存在高度的合作關係，美國擔心台灣如果不能確保關鍵技術免於外流，極可能成為竊取美國精密武器與軍事機密的漏洞，因此主張雙方今後必須在這個問題上展開更充分的對話。

中國老早就揭示半導體是其致力躋身「科技強國」的重點發展產業，但是在技術水準與人才培育上至今仍遠遠有段距離有待追趕，過去幾年，對岸以土豪砸錢的方式，鎖定各國半導體公司進行計畫性併購，企圖一步登天，快速取得發展成果，然而很快引起美國與歐洲大國的警覺，紛紛採取禁止與圍堵措施，讓中國的伎倆受到重挫，在此情況下，在國際半導體發展居於領先地位，而且同樣使用華語的台灣，成為中國退而求其次的最佳方案。

曾經有消息指出，自二○一四年中國成立總額二二○億美元的半導體發展基金以來，台灣至少已有千名工程師轉職中國半導體業，今年到目前為止，約有三○○位台灣工程師跳槽對岸，也有國內學者專家受聘到對岸去為中國培育半導體人才。這些現象，愈來愈成為各方重視的隱憂，也已被列為影響國安的事項。

根據有關方面的掌握，中國對台灣半導體業進行挖角的模式，包括：藉離職員工誘拉人才、透過在台合作廠商招才、委由獵人頭公司在台招募，以及一對一直接接觸。

例如中企「華力微」、「紫光」等，先以高薪誘使國內半導體業部門主管跳槽，再唆使他們利用既有人脈關係進一步拉走整個團隊離職，掏空台灣母公司的營運基礎，他們提供的誘因不外就是二至三倍的待遇，約定給予員工宿舍、子女教育補助、搬遷、交通費各類補助或福利等等。

人才流失不打緊，最可惡的是要求被招聘的對象竊取原公司的技術財產「帶槍投靠」。去年五月即爆發台積電徐姓工程師企圖攜帶二十八奈米製程技術資料投靠「華力微」，經查獲並被法院判刑一年六個月，然東窗事發後，「華力微」並未因此收斂，竟繼續吸收台積電另名周姓技術副理竊取十六奈米製程等多筆機密文件，做為跳槽該公司的交換條件，同樣遭檢方依涉背信及營業秘密法起訴。此外，還有群創等多家國內半導體公司發生員工企圖竊取營業秘密資料交付中國業者的諸多案例。

這些僅是已知的，水面下還有多少隱藏的黑數，實在難以想像。業界甚至傳聞，有中資違規在台形成半導體聚落，例如台元科技園區儼然已成中資半導體研發中心，形同竊密大本營；也有中國半導體業者直接派遣員工以商務交流名義來台，進駐科學園區觀摩學習我半導體製程等情事。這些已經成為國內安全系統加強監控的對象。

在美中對峙持續升高的態勢下，協助台灣做好防範中國竊密的防線，是最近華府的決策指示，既顯示這個問題的迫切，也透露相關事態的嚴重。