傳美軍11月台海演訓 國防部：尚無跡象

2018-10-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍一艘神盾巡洋艦、一艘神盾驅逐艦廿二日通過台灣海峽，由於外傳美軍下個月可能在台海進行軍演，引發外界關注。不過，國防部官員昨在立法院外交及國防委員會表示，目前確有掌握美軍將在本月底、下月初於關島一帶進行軍演的訊息，但至今尚無在台灣周遭海域軍演的跡象。

外交及國防委員會昨邀請國防部、經濟部官員針對美台國防工業會議報告並備詢，但朝野立委皆關心美國神盾艦通過台海事宜。民進黨立委蔡適應問，外傳美軍可能在下個月有相關軍演，國防部有無掌握相關資訊？國防部情次室助理次長王紹華表示，美軍本月底至下月初，的確將在關島一帶進行軍演，並非在我國周遭。

蔡適應追問，美軍在關島的軍演結束後，有無下月中、下旬至我國周遭演訓的情資？王紹華表示，國軍對周遭軍機、軍艦動態皆會了解、掌握，「但目前還未發現」。

國民黨立委江啟臣則問，美國軍艦行經台海，是否使台海情勢升高，甚至有擦槍走火的可能？國防部常務次長梅家樹答詢表示，我方不樂見台海、亞太情勢升高，但國軍不斷進行戰備整備，這也是國軍使命。

江啟臣另追問在美國軍艦進入台海時，中國是否也派軍艦監偵及美艦對台海情勢實質影響，但軍方官員一概表示「沒有評論」。