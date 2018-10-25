美台國防工業會議 我將提防衛需求

2018-10-25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部副部長張冠群本月底將率產、官、學代表，赴美國參加「美台國防工業會議」，張冠群昨在立法院外交及國防委員會報告表示，他將在會議開幕演說中，提出我國兵力整建計畫與執行、工業合作、產業合作三項專報，讓美方知道我國國防需求。

張冠群月底率團出席

「美台國防工業會議」為美國每年一次的台、美政界、軍方、產業界、學界半官方交流活動，今年會議本月廿八日至卅日在美國馬里蘭州安納波利斯舉行，我國除張冠群外，國安會副秘書長陳文政等數十名產、官、學界代表也將出席。

據透露，由於台美今年起增加「台美國防產業論壇」，因此「美台國防工業會議」也成為產業界深化交流的「回訪」，軍方將在會中表達我國的防衛需求。

張冠群、經濟部次長龔明鑫昨報告美台國防工業會議相關議題，張冠群表示，他將在開幕演講時，提出「兵力整建計畫與執行」、「工業合作」以及「產業安全」等三項專報，讓美方知道我國的國防需求，並促使美方協助我國防自主計畫。

工業合作計畫將成討論焦點

據了解，美、台兩國「工業合作計畫」將成會議討論焦點。國防部軍備局長房茂宏表示，工合目的在於促進國內國防產業發展、降低採購單位長期成本，並確保維修能力。他表示，「推動事前工合」、「調整工合執行門檻」、「結合產業發展」、「安全管控」等項目，都會是此次會議重點。

龔明鑫也表示，我國在工合部分，將尋求技術轉移，近年來包括愛國者飛彈系統、P-3C反潛機、F-16戰機等後勤維保能量，都是藉此獲得協助，未來也將端看我國國防需求，引進關鍵技術，提升我國國防自主的能量。