柯志恩租約卡位 國民黨屏縣大樓二拍流標

2018-10-24

〔記者葉永騫、張文川／綜合報導〕屏東地方法院昨天執行國民黨屏東縣黨部大樓第二拍，底標五千多萬元，由於國民黨已將一樓租賃給國民黨立委柯志恩當辦公室，租約去年十月經法院公證，租期十年，而昨天拍賣再度流標，也引發議論。民進黨縣黨部主委許展維認為，國民黨趕在法院查封前簽下長期的租約，想要阻止買家承購，技術性鑽法律漏洞，雖然合法，但動機可議。

柯去年承租縣黨部一樓 租期十年

屏東地方法院針對位於屏東市的國民黨屏東縣黨部大樓進行二拍。該大樓土地使用分區為住宅區，面積七六二平方公尺，建物為四層樓，合計建坪約二四五二平方公尺，一樓承租給不分區立委柯志恩當辦公室。這項租約是去年十月到法院公證，租期十年，到一一六年十二月底為止。

技術性干擾 趕在查封前公證租約

國民黨在去年解僱多名黨工，去年十月並簽訂大量解僱勞工協商委員會協議書，因黨工事後領不到資遣費，國民黨工會今年三月持調解書，以債權人身分向台北地方法院聲請強制執行，國民黨多處地方黨部也被法院陸續查封、拍賣；由於屏東縣黨部的租約也是去年十月公證，巧合的時間點引發聯想。

有租約不點交 二拍仍舊乏人問津

屏東地方法院今年五月前往查封國民黨屏東縣黨部，今年七月進行拍賣時，黨部主委宿舍及執行長宿舍成功拍出四三一六萬元；縣黨部大樓則因為有租約、拍賣物品不點交，使得買家興趣缺缺，從第一拍估價六五七七萬餘元，降到二拍的五二六一萬餘元，昨天仍然無人投標，再度以流標收場。屏東地方法院將再打八折進行第三拍，金額將再減約一千萬元。

對此，李姓房仲業者說，到了第三拍減價後雖有投資的價值，但有長達九年的租約不能動，根本無法整體規劃用途。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝則表示，縣黨部大樓平時就提供多個團體及社團使用，有些是租借、有些是免費使用，大部分都沒有向法院公證，只有柯志恩辦公室的租約經過法院公證，租約具有法律效力，想購買黨部大樓的人得想清楚。