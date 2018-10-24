東幹線34處大彎道 交部將編預算改善

2018-10-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪列車超速搶過彎道造成出軌翻覆重大事故，也引發外界對於彎道行車安全的疑慮。台鐵統計目前全線路段有上百處彎道、曲線半徑小於一千公尺，傾斜式列車、自強號無法以時速一百三十公里行駛，從東部幹線由北往南包含北迴線、宜蘭線到花東線，台鐵擬將其中三十四處彎道加以改善取直，加上花東雙軌總經費估需六百一十三億，希望給東部民眾更安全的回鄉路。

事故新馬站 未列入改善路段

台鐵南港—七堵間鐵路，同時負荷往基隆及東部列車，可說是台鐵最瓶頸路段。東部幹線往南過了暖暖之後，就會有許多彎道，列車無法有效提速。交通部民國九十一年就開始進行北宜新線鐵路研究，許多立委、地方政府首長都提出爭取，不過尚未獲各界共識。包括外甥女在事故中喪命的前立委賴坤成在內的部分花東人士，近日重提希望興建北宜直鐵（目前名稱是台鐵南港至花蓮提速改善計畫），以期避開北迴線大量彎道。

交通部表示，今年前瞻軌道基礎建設已編一千兩百萬元進行研究，顧問公司預計十月底會提出期末報告。但也坦言，無論是目前預提的哪個方案，主要都是避開侯硐—雙溪多處彎道。龜山—外澳及這次翻覆的新馬站彎道都還是列車必經路段。

北宜直鐵現有兩方案，方案一是從台鐵南港站直接往南切過翡翠水庫集水區到頭城，總長度約三十二．八公里；方案二是從南港站往東到雙溪站，不經過福隆後往南到大溪再前往頭城。直鐵建設經費約五百億元，新自強號最少可節省十八分鐘行駛時間。

台鐵針對侯硐—雙溪、龜山—外澳完成路線改善可行性研究，預計分別花費九十億、二十三億元，改善十九處轉彎曲線半徑小於六百公尺彎道。台鐵局工務處長陳仲俊表示，侯硐—雙溪不僅改善彎道，還能一併解決坡度過大問題，該路段因坡度達千分之十六，列車有時會爬不上去、下雨有滑軌情況。

花蓮—台東則由鐵道局進行可行性研究中，沿線有十八處轉彎曲線半徑小於一千公尺，預計將改善十五處，萬隆—光復、瑞穗—三民、花蓮—吉安因改善需遷移車站位置，或是要徵收用地、拆遷大量房屋，所以現階段未規劃改善。