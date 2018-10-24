ATP關閉後須增援 台鐵卻未派人

2018-10-24

〔記者陳宜加、鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪號事故指向人為因素，事故列車設備故障導致列車誤點，司機員須分心排除故障，且關閉ATP（自動防護系統）提速，卻是一人控制行車，違反在ATP關閉後在下一站需要派員上車增援的「雙乘務」，最終不僅導致憾事，也凸顯台鐵人力不足問題。台鐵產業工會直言「制度殺人」，不是意外、而是人禍。

假日司機二線支援一線成常態

事發當天，尤姓司機員是內勤幹部出任假日司機員「二線支援一線」，關閉ATP後卻仍單人乘務，都讓人力不足問題再度浮上檯面。據台鐵統計，現有司機員共一三八二人，去年雖已補充兩百多人，但最快明年農曆年後才能上線。

資深司機員表示，假日班次較多，二線支援一線已成為常態，各段通常支援一至二人，人力缺口至少有一、兩百人。幹部須擁有駕駛資格，也須定期駕駛，基本操作無問題但較生疏，突發狀況時也須依賴熟悉度。

預計三年補足三千人 今年只補千人

台鐵司機員曾訴求，若行駛中ATP故障或關閉，台鐵須立即安排另一人擔任司機助理，並從最近車站上車協助，也應全程降速行駛，不應趕點。

台鐵產工理事長王傑昨痛批：「翻車不是意外，而是徹底的人禍。」台鐵補充人力尚未到位，預計三年補足三千人，今年新增一千人僅補齊退休缺口，人力不敷使用，仍堅持用最精簡成本完成最高效率經營。

台鐵工會：人力不足 制度殺人

王傑指出，當列車編組不斷重複使用，檢修時間大幅縮短，今年大改點後班次更緊繃，以往兩班普悠瑪可能變成三班，極致壓榨人力與車輛調度。台鐵長年營運策略造成如今意外，「制度殺人就是最好的註解」。

台鐵表示，司機員經過長期訓練合格，即使隔一段時間，基本技能與安全觀念都還在，且尤姓司機員定期開車，並非經驗不足，排除故障也不致影響行車。台鐵去年補充兩百多人仍在受訓，最快明年年後才上線。

台鐵：不會要求司機高速趕路

尤姓司機員提速趕路，外界質疑是擔心誤點遭內部處分。台鐵強調，班次排點留有餘裕，從未規定誤點須受處分或影響考績，且就算要縮小延誤，也不得違反規章或超速，加上ATP若正常運作，保護列車不超速，台鐵絕不可能要求司機員高速趕路。

台鐵也說，司機員均按照調度員指示操作行車，現行縮小誤點的作法，通常為停靠較小站時，視乘客上下車狀況，機動縮短停車時間。