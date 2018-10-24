台鐵司機爆料 3組普悠瑪 ATP、主風泵頻故障

2018-10-24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪號發生時速一百四十公里高速過彎而出軌的重大事故，尤姓司機員供稱列車不僅動力異常，且車上時速儀表似故障、與駕駛電門車速不符，所以未再查看車速儀表且關掉ATP，導致超速肇禍。而有台鐵司機員爆料，普悠瑪號頻傳故障，有三組列車的ATP、主風泵最近三個月時常故障，他自己前幾天開車就有遇故障，當中甚至包括這次事故的同輛車。

去年至今 普悠瑪ATP故障修理51次

而據台鐵維修紀錄，普悠瑪號ATP從去年至今年十月，因故障已進廠修理五十一次，等於每月修二．三次。

普悠瑪號儀表板上有兩個速度顯示器，一個是在ATP的螢幕儀表上，另一是關閉ATP後會自動顯示。另外，在駕駛電門（油門）上也會顯示希望達到的車速。

司機：未碰過普悠瑪ATP關閉後車速表亂跳

台鐵司機員表示，雖然普悠瑪號ATP常故障，他近日駕駛就曾碰到，也曾因ATP、主風泵故障在花蓮更換列車，但他本身未曾親身遇過或聽同事說普悠瑪號ATP故障後，備用速度顯示器與電門顯示車速不符情況。不過，有其他司機員碰過開其他車種，ATP關閉後的備用數位車速表出現亂跳，或曾遇過電門推八十公里，卻顯示時速一百四十一公里的亂數問題，照理電門推多少，實際車速就應是多少。

台鐵局表示，車速判別是用車輪轉速去換算，除非是零組件、傳訊故障才可能出現不符，普悠瑪號過去確實沒遇過儀表車速與電門車速不符狀況，需再作調查了解。

台鐵檢修紀錄 普悠瑪ATP故障並無較多

至於台鐵列車ATP是否常故障？台鐵則出示檢修紀錄，台鐵十九組普悠瑪號，去年至今年十月因ATP故障，送廠檢修五十一次。但同是傾斜式列車的太魯閣號共八組，同時期因ATP故障送修達五十二次，顯示普悠瑪號ATP並無較易故障。

對於普悠瑪號是否要全面停駛檢修，交通部長吳宏謀則表示，現在已在體檢所有普悠瑪，也會了解哪些零組件、系統故障率是否偏高，未來將會提出改善對策，但應不會全面停駛做改善，畢竟普悠瑪這款車在國內外已行駛多年，應無重大立即危險。