坦承關掉ATP未重啟 尤姓司機50萬交保／供稱儀表、刻度與實際車速不符 發現超速急煞已來不及

〔記者張議晨、林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕台鐵普悠瑪列車翻覆釀十八死，司機尤振仲昨庭訊向法官供稱因列車動力異常，於是關閉ATP（自動防護系統）以便提高車速，且後來未重啟，開到新馬站察覺車速過快，再急煞已來不及。他並稱車上刻度及儀表與實際車速不符，才會發生意外。宜蘭地院法官昨清晨裁定尤振仲以五十萬元交保，限制住居、出境。
法官認定涉業務過失致死重嫌
法官認為，列車自羅東站離站後不斷加速，尤男應能注意，且他關閉ATP失去自動偵測、煞車輔助，明知前方有月台、大彎道，更應早作因應舉措，卻等到靠近月台彎道才急煞，確實涉有業務過失致死重嫌，但無羈押必要。
供述抵新馬站 刻度顯示82、83公里
尤男在羈押庭向法官供述，列車通過瑞芳站後，車上刻度及儀表與實際車速不符，所以他改依平時觀速訓練去操作刻度以控制車速，但刻度仍出現降速或提速，車速極不穩定，他自己觀察事發時刻度約在八十二、八十三公里，「符合」新馬站速限。
但檢方依列車時速表顯示，下午四點四十二分列車停靠在羅東站，啟動後速度一路攀升，四點四十五分飆到一百廿公里，四十七分更達到一百四十公里，也就是翻車時的車速，「超速」是肇事主因。
尤振仲供稱，因列車動力異常，他取得調度員同意後，在宜蘭大溪站關掉ATP，列車確實恢復正常，但之後調度員並未指示他要重啟。但張姓調度員到案說明，「若ATP沒壞，依規定，下一站就須重啟，這不用指示」。尤後來在羈押庭上供認，他知悉規定，但因一直與調度員通話而未重啟，坦承有「業務過失」。
在檢方偵訊階段，尤男否認涉業務過失致死、傷害，辯稱是列車故障，他有要求暫停頭城站。但頭城站林姓站長、謝姓列車長證稱，尤男是用「車上有人搭錯車」理由要求暫停，而非故障。謝說：「有無人誤乘，只有我知道，但我沒有跟司機說，調度員也不准臨停頭城站，所以列車繼續前進。」
檢方：收到裁定書再決定是否抗告
檢方認為尤男罪嫌重大，避重就輕，有串證之虞，且牽涉龐大民事求償，有躲避求償疑慮，向法院聲押。但法院認為相關證人及車速表、行控對話錄音檔都已結證、扣案，應無串證之虞；至於賠償還有台鐵及保險公司擔負，且尤為運轉副主任有固定住居，無羈押必要。檢方表示，收到法院裁定書再決定是否抗告。
尤男偵訊過程情緒消極、低落，羈押庭還拒絕律師辯護，一直說「我不用律師」、「不用了」，直到兒子提出家屬委任狀，尤才同意律師出庭。交保後，尤回到聖母醫院病房，除了疲憊也顯得沉默，院方啟動身心關懷，協助心理復健。