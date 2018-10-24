新聞分析》台灣的責任

2018-10-24

記者鄒景雯／特稿

美國政府今年內兩度公布美國軍艦行經台灣海峽，以及航母同時經台灣東部太平洋海域北上的消息，這項戰略性行動所釋出的訊息無比明確，周邊有關國家無不接收到了美國在西太平洋，上從東海、沿著台灣海峽，下到南海的自由航行權，也就是美國在此間的生存利益，不容中國捋鬚的決心。

即因美國採取了戰略清晰政策，這項決策轉變，經副總統彭斯日前的演說擂起戰鼓以來，已經把整個亞太的地緣政治環境，彷彿帶回到六○年代冷戰時期的氛圍，因此，各界包括中國在內，都知道美國派出航空母艦戰鬥群來到此地巡弋，在未來將會成為定期且密集的新常態。換句話說，習近平近年高調浮誇、不自量力地指使「遼寧號」，數次行經台灣前往南海遠訓，企圖「改變現狀」的高度針對性作為，真的惹毛了老美，以致招引了一連串的反制措施，來迫使中國收斂，以「恢復現狀」。

台灣政學界對於美國重返亞洲進行回防，其緣由與後續影響，日來有不少的分析與討論，不過鮮少人觸及到台灣因位於第一島鏈的地理位置，使台灣成為民主陣營面對中國的前沿，這個戰略價值的本身，除了讓台灣的重要性受到盟國重視之外，我們又該體認到在這樣的國際架構下，是否應負起什麼樣的責任？

台灣如果自認是一個主權國家，不是強權的附屬，我們當然有基本的責任。以民主立國的台灣，不能成為民主的破口，應該是這個國家最大的共識。二三○○萬人如果要捍衛這樣的生活方式不被改變，就不可能把國防自衛能力完全倚賴在他人的身上，即使需要外援是小國的生存之道；更不應該把台灣的國家安全，盲目寄望在敵人「不會打」的期待之中，雖然發動戰爭的成本與代價的計算，對中國來說愈來愈複雜。

台灣自二○○○年之後，民主化的腳步愈走愈快，短短十八年已經完成三度政黨輪替；然而幾乎在同個時段，台灣集體在保衛國家的國民義務上，卻似乎愈來愈閃躲遲疑。陳水扁手裡開始縮短役期，馬英九接手實施募兵制，蔡英文現在說徵兵制已經回不去了，說白了，幾任總統都形同在弱化（解除）台灣的國家意識與武裝戰力，我們有強大的民意對這些主政者表示反對嗎？

事實上，凡是關心這個議題，並有起碼國際聯結的人都了解，以台美在軍事合作上的密切程度，務必要防範的挑戰，是來自中國解放軍的突擊，所謂迅即的閃電戰。這個問題，如果只丟給職業軍人去承擔，全體國民認為事不關己，那麼我們恐怕是不配擁有自由的。

美國的開國元勳約翰亞當斯當年有一句名言，許多人耳熟能詳，他說「我必須修習政治學與戰爭學，我們的後代才能在民主之上修習數學、哲學；我們的後代必須修習數學、哲學，才能讓他們的後代在科學之上學習繪畫、詩歌、音樂」。人家的建國，從不是理所當然的，台灣人如果總以為柿仔可以專挑軟的來吃，侈言獨立建國就是天大的笑話。