國安人士：美傳達維護台海安全訊息

2018-10-24

〔記者蘇永耀、鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕今年七月以來，美國軍艦二度穿越台灣海峽，美航母皆在東部海域巡弋，國安人士說，台美主動公開此事，是美方傳達對維護台海安全的重要訊息。中正大學社會科學院院長兼國家安全研究中心主任宋學文認為，美中衝突已由貿易戰逐漸升級為全面性競爭，而美國在印太戰略，以及處理南海、經貿議題，逐漸看重台灣的地位，預料美國軍艦的台海航行也將會常態化。

台海自由航行 美軍「新常態」

國安人士透露，美國航母與這兩艘軍艦的航行路線，頗有「兩路環台」之勢，這也是傳達維護台海安全的重要訊息，而這幾艘主力戰艦皆停泊橫須賀美國艦隊基地。

國安人士說，不同於前次的公開，這次美艦並刻意放慢航行速度，也讓解放軍艦艇在「安全距離」後尾隨觀察，目的也是向中國彰顯「台海與南海自由航行一樣」，成為美軍在印太海域活動的一部分，將是「新常態」。

國安人士強調，這不僅宣示台海為國際水域，可以自由航行，這對於處於兩岸軍事失衡的台灣而言，此舉也具有戰略平衡的防衛意義。宋學文則研判，美國對台海和平穩定，未來會有更多、更積極的行動，這顯示台灣並非單獨面對中國的壓力，很多事件發展都會受到國際關注與連結。

台大政治系副教授陳世民指出，今年九月底，美中軍艦在南海險釀衝突，當時中國解放軍飛彈驅逐艦「蘭州號」逼近美軍驅逐艦「迪凱特號」，兩艦距離最近時僅四十一公尺，這起事件是中國挑戰美國宣稱的「自由航行權」。美國白宮國安顧問波頓因此警告北京，若再對美艦海上挑釁，美軍將按照「交戰規則」行使自衛權。

陳世民說，北京視台灣為中國的一部分，企圖把台海「內海化」，把台海當成勢力範圍。而美國這次也再一次用具體行動，堅持其所主張的「自由航行權」，包括在南海與台海的海域，美方並不認為這個行動違反任何一個國家的主權。