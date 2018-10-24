美艦過台海 賴揆：2015年就10次

2018-10-24

〔記者呂伊萱、蘇永耀、編譯管淑平／綜合報導〕美國軍艦前天再次現身台灣海峽，並由我國防部主動公布消息。行政院長賴清德昨天表示，台灣尊重美國在國際海域通行的權利，也肯定美國為區域和平所做的努力，這是美國常規的演訓活動，他並罕見具體地透露「二○一五年就有十次之多」。

美國安提頓號神盾巡洋艦與柯蒂斯．威爾伯號驅逐艦，前天由南向北航經台灣海峽，美艦還刻意放慢航行速度；同一時間，美國航空母艦「雷根號」也在台灣東部的太平洋海域北上。今年七月美國兩艘軍艦通過台海時，隨後也與在東部海域巡弋的「雷根號」會合。

對美國軍艦航行台海，賴揆在立院受訪表示，台灣尊重美國在國際海域通行的權利，也肯定美國在亞太區域為和平所做的努力；這屬於美國常規演訓活動，不是只有最近、其實歷年都有進行，更罕見具體指出，「二○一五年就有十次之多」。

美國防部：依國際法例行穿越

美國太平洋艦隊指出，柯蒂斯．威爾伯號」與安提頓號），二十二日完成歷時十六小時的穿越台海航行任務。美國國防部發言人曼寧（Rob Manning）也在當天的新聞簡報會上證實，並指是「依照國際法例行穿越台灣海峽」，美方在過程中「與有關各國、各當局和各方保持協調與聯繫」，並強調這項行動「無意升高（台海）緊張或任何情勢惡化」。