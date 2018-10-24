中國利誘 把某些候選人當小弟

2018-10-24

黨政人士： 國民黨沒了黨產後 對岸接觸對象和資金都大增

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國介入、影響台灣選舉的問題「層出不窮」，而且手法多變，調查局長呂文忠更直言中國確有金援台灣特定候選人。黨政人士昨指出，中國對台灣候選人進行金錢援助，過去都有發生，但以前國民黨有黨產，候選人仍會「認國民黨中央作老大」，現在國民黨沒有黨產了，中國就將某些候選人納入成他們的「小弟」，要求候選人對某些議題表態、或是不表態。中國接觸的對象和投入的資金，都比過去來得要多。

從親友或周邊下手

透過公司行號金援

儘管民進黨力求嚴防中國勢力影響台灣選舉，但中國仍「無孔不入」。呂文忠即透露，中國介入我選舉情事，以招待「樁腳」赴中旅遊為大宗，亦有部分交付金錢。

黨政人士指出，中國會鎖定台灣的「工作對象」，可能是候選人或是媒體，中國並會找這些人周圍的朋友，或是過去後援會的會長，讓這些周邊的人成立公司，再把錢匯入這些公司，透過公司行號將錢拿給「工作對象」。

特定社群 製造謠言圖片

民進黨新北市輔選人士指出，從候選人臉書粉絲頁可以觀察，有許多網友會以簡體字或是簡體字語法，針對候選人留言攻擊和謾罵，以貼圖作為攻擊的圖片來源，也和深藍的粉絲團圖片來源很一致。由於謾罵留言的內容很一致，感覺很像是有固定的手冊或教案，進行操作。

輔選人士指出，特定社群群組更會定期製造「謠言圖片」，且所有謠言都一定會有簡體版。對於謾罵和謠言圖片，若是過於誇張的內容，輔選團隊會主動留言回覆澄清，網路支持者也會留言和這些假訊息作戰。但他無奈表示，假訊息和謾罵的傳播力和數量龐大，光要應付這些事，「做到死都做不完」。

另據了解，今年一月，中國片面宣布啟用Ｍ五○三航路時，相關高層當時掌握，中國內容農場在發佈不利於台灣官方訊息的時間點，和中國國台辦及中國對台機構發佈新聞的時間點，有高度重疊。

民進黨人士指出，內容農場就Ｍ五○三議題，一方面當中國立場的側翼部隊，攻擊台灣政府，內容農場訊息也被特定團體在社群傳播，甚至後來也變成國內媒體新聞，或中國媒體操作後，國內媒體跟進。

民進黨人士說，目前各國都摸索這種狀況的因應機制，對於訊息內容、動機分析，訊息量規模、通路狀態等都會有所掌握，也會提供事實供相關單位參考。然而網路沒有國界，養成國民對於訊息的識讀能力，有問題要查證、有疑問的訊息不會傳，是當務之急，民間及媒體的協力也很重要。