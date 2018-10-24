普悠瑪移除、軌道修復 今晨雙向通車

2018-10-24

〔記者鄭景議、許倬勛／綜合報導〕台鐵六四三二次普悠瑪列車出軌翻覆，台鐵人員動用約三百人漏夜搶修，宜蘭運務段段長謝清田指出，翻覆車廂都已搬離軌道，並在昨天下午兩點多完成軌道修復，進行修復電力前置作業，晚間十一點斷電後漏夜修復電力，預計今天達成雙向通車，今晨五時二十八分，四一一一次區間車將由南澳開往樹林。

交通部長吳宏謀昨天上午到現場視察，面對媒體只低調表示，對於修復進度相當滿意，很感謝所有工作人員的付出。

謝清田指出，第六、八節車廂於昨晨兩點多由拖板車搭載，行經國道五號送回桃園市楊梅區台鐵富岡基地。台鐵人員指出，其餘六節車廂因車頂冷氣孔較高，無法通過雪山隧道，目前正於現場移除冷氣孔，考量需行經國道，後續會安排於深夜或凌晨出發，並申請國道警察協助開道。

毀損嚴重 肇事列車恐直接報廢

台鐵人員透露，出事的普悠瑪列車因毀損過於嚴重，維修不易，很可能會直接報廢，尚待檢修人員評估。

台鐵人員從前天開始進行軌道修復，受損軌道約二百到三百公尺，昨天下午兩點修復完畢，晚間進行修復電力的前置作業，應能達成今天雙向通車目標。

現場搶修人員表示，所有人從出事至今，幾乎都沒有休息，大家無怨言地工作，就是為了在這非常時期能盡速恢復，還給民眾便利的交通。