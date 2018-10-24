無名英雄！工廠頭家帶員工 出力出機具救災

2018-10-24

〔記者鄭景議、陳賢義／綜合報導〕普悠瑪列車廿一日翻覆，警消軍人員以最快速度到現場救災，宜蘭新馬車站附近工廠也都在第一時間動用人力機具幫忙。在場支援的工廠老闆感動地說：「台灣好多無名英雄！」

這名老闆的工廠就在車站旁，列車翻覆發出巨大聲響，他帶著員工趕來，只見現場一片狼藉，車廂歪七扭八橫躺在地，有些乘客被拋出車外，有的受困車內；有人肚破腸流，頭顱還被壓扁，如同人間煉獄，他完全不敢多看。所幸消防人員動作迅速，沒幾分鐘就到達現場。

他從廿一日幫忙到昨天已待了三天，謙稱自己只是負責外圍待命，提供修復建議，但附近不少工廠都是事發當下就衝到現場，自願提供機具、物資，也聽從現場消防單位指揮，幫忙疏散乘客。

他表示，蘇澳警分局分局長陳信璁出事當天就帶著員警趕到，三天來指揮調度現場管制，好像都不用休息，「簡直是個鐵人！」還有民眾提供接駁、免費住宿，「台灣真的是個好地方，人情味重。」

由於十八名死者有十七名台東人，台東縣政府昨舉辦追思祈福活動，事發時坐在第六車廂的台東基督教醫院護理師宋美英，忍痛協助救治傷者。她說，所有人都要救護人員先將傷勢更重的人送醫，「台東人真的好善良」。

宋美英說，當時七、八車廂重傷患較多，她表明醫護人員身分，大家都很配合，不爭先恐後要求就醫，反而讓位給重傷者，「情跟愛表露無遺」。