「76行者」一針一線縫遺體 董家人回家了

2018-10-24

〔記者葉冠妤／宜蘭報導〕「佳惠記得牽緊弟弟的手，跟著爺爺、奶奶一起走，爺爺、奶奶會在另個地方照顧你們，不要怕。」家族有八人喪生的台東餐廳老闆董進興及親友，八具遺體在遺體美容修復團隊「76行者」漏夜義助下完成修容，昨午啟程返回台東，董進興兒子董民海和家屬淚眼提醒亡者上路，也感激修復師用愛填補缺憾。

董進興子拭淚 要小姊弟跟著阿公阿嬤走

近幾年的澎湖空難、高雄氣爆、台南震災維冠大樓倒塌、花蓮震災等重大災難事件，都可看到一身黑衣的「76行者」，這幾天也出現在普悠瑪翻覆事件。他們是民間自發性組成的遺體美容修復團隊，靠一針一線修補罹難者遺體，不只送亡者尊嚴上路，也試著減輕生者的傷憾。

「76行者」遺體美容修復團隊成立於二○一四年，修復團隊召集人陳修將說，當年接連遭逢澎湖空難、高雄氣爆，原本就會自主到場幫忙的殯葬同業，有感於單打獨鬥的力量有限，因此興起籌組團隊的動機，吸引全台約兩百人響應。

陳修將表示，取名「76行者」，是因澎湖空難與高雄氣爆加起來，他們共服務了七十六名亡者，這幾年歷經各種災害現場，已具備深厚革命情感，「大家默契都很好，但是也很矛盾，因為每次見面都是在這種場合」。

這次普悠瑪翻覆，「76行者」出動四十一人次，以六到八人為小組編制，面對遺體皮肉綻開、骨頭碎裂的狀況，需保持高度專注力，從前天開始漏夜修補遺體，不少修復師累到席地而睡；至截稿前，因卑南國中學生陳睿杰、姜翁曼文、台東監獄替代役男邱歆粵，以及曾訓孺四人遺體受損嚴重，尚未修復完成。

董進興及親友八具遺體昨天啟程返回台東，親友十餘人泣不成聲，載運遺體的八輛車同時出發，長長車隊格外令人鼻酸，修復師也站在道路兩側，集體鞠躬送行。

董民海的兒女董佳惠、董益良也在翻車中喪生，姊弟倆只有十二歲與九歲，董民海與妻子昨與兒女道別時，輕聲喊著女兒名字，要他們跟緊爺爺、奶奶，不要怕。

睿杰媽媽︰盼修復師讓兒子帥氣回家

至於陳睿杰與姜翁曼文的爸媽，昨早就到福園等候，一心企盼帶孩子回家，但孩子遺體可能遲至今天才能修復完畢，家屬暫時先返回民宿休息。陳睿杰的媽媽說，孩子從小愛漂亮，希望修復師多給睿杰鼓勵，「讓他覺得自己是帥帥地回家」，這番懇求讓修復師不禁紅了眼眶。