卑南國中5師生罹難 全校心理諮商

2018-10-23

〔記者黃明堂、簡惠茹／綜合報導〕前往南韓參加教育交流、搭上普悠瑪出軌列車的台東縣卑南國中師生，共有兩名老師、三名學生死亡，不少學生昨早進校門就哭了起來。校方說，亡故的設備組長張加穎教英語、總務主任李詩涵教特教，兩人都很年輕，教學充滿熱忱，很受學子喜愛，學校已安排集體諮商，平撫學生情緒。

張加穎懷有抱負地到偏鄉教英文，卑南國中教務主任孔文君說，張加穎老師到校服務約五年，對於英文學習需要加強的學生，會在放學後留下給予加強指導。此次前往南韓交流能爭取到教育部的計畫，部分歸功於她生前遞出很多教案。

李詩涵大學畢業後返鄉，以特教專長擔任資源班老師，還接下總務主任的重要職務。因為年輕活潑，很多學生把她當作大姊姊。

普悠瑪事故罹難者也包括了卑南國中南韓參訪團導遊朱永照，他曾任台東縣政府社會處副處長，退休後從事導遊，前夜事故發生後失聯，很多朋友透過LINE傳訊，顯示「已讀不回」，以為他沒事，後來才知道原來是別人撿到手機。

朱永照在窮苦家庭中奮發苦讀，一路考進台中一中、交大，考上公務員後也苦幹實幹。他並自學勤練英文，為縣府編纂台東觀光英語手冊。

棒球選手王羽飛好轉

稍稍幸運的是卑南國中棒球選手王羽飛在加護病房搶救，院方一度不排除使用葉克膜，還好昨午狀況回穩，清醒後與二姊互握雙手，含淚對望。

醫生表示，王羽飛左骨盆骨折、嚴重肺挫傷及肝臟撕裂傷，以後還能不能打棒球，有待觀察。