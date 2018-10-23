台鐵搶修 拚明天前恢復正常通車

2018-10-23

〔記者張議晨、林敬倫、江志雄、簡惠茹、蕭玗欣／綜合報導〕台鐵六四三二次普悠瑪列車前天發生翻覆的重大事故，導致十八人死亡、一八七人受傷，七十八列次、二萬一千九百五十名旅客受到影響。經台鐵動員二百人漏夜搶救，昨天上午五點十二分恢復單線雙向通車。台鐵表示，發生意外的東正線預計三天完成清除，路線、號誌、電力也會一併修復，力拚週三以前恢復正常通車。

昨天清晨恢復單線雙向通車

普悠瑪在蘇澳新馬站出軌翻覆，搜救作業昨午結束，工作人員下午將傾斜車廂扶正，準備吊掛回廠。搜救人員說，死者多集中在第六、七及八節車廂。尤其是首當其衝的車頭、第八節車廂，幾乎一半車廂被強大衝擊力削平，車廂外皮也幾乎全部磨損削平。該車廂總共造成七死，死者被夾在車廂內，身體支離破碎。第六、七節車廂則因車廂傾倒、脫軌，有九人噴飛到車外死亡。

18名罹難者已全數確認

昨晨約兩點半，經死者家屬指認與DNA鑑定後，十八名罹難者全數確認，其中，林思容、陳宥蓁的遺體已分別運回花蓮、台東；其他十六具遺體昨由蘇澳榮民醫院運往員山福園暫置，要幫死者修補面容。

普悠瑪翻覆造成重大傷亡，總統蔡英文、行政院長賴清德昨先後到現場勘察，並慰問傷者與家屬。蔡英文說，這是「全國傷痛」，大家會一起度過難關，也會請檢調單位盡速釐清事件原因。賴清德則遇到死者親友攔路陳情，指像無頭蒼蠅，不知如何打理往生者後事，賴當場允諾並引領他與宜蘭縣政府接洽，由社會處長做為窗口。

台鐵設統一窗口 處理傷亡事宜

對於事故列車，台鐵局長鹿潔身昨天說明，該列車剛做完三個月一次的2A檢查，事發前一天也完成日檢，無不正常狀況，事故路段巡查也都未發現異常。台鐵主秘朱來順在記者會上代表台鐵致歉，未來將由運務處成立統一窗口處理旅客傷亡事宜。至於車票延誤超過四十五分鐘者，依規定辦理退費或免費搭乘同區間同等級車種列車一次。