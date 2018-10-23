曾質疑購車 段宜康︰該負責的人會付出代價

2018-10-23

〔記者邱燕玲、林良昇／台北報導〕台鐵普悠瑪列車發生嚴重事故，有網友找出民進黨立委段宜康去年的臉書發文，指普悠瑪號最大問題不是比太魯閣號貴，而在於根本是假的「傾斜式列車」，質疑當年馬英九總統、交通部長毛治國「花較多錢買更晃的車」。對此段宜康以「救人為先，其他不多說了」，不願在此時談這問題，但他也在臉書表示，「該負責的人，遲早會付出代價」。

普悠瑪意外發生後，段宜康昨在臉書發文指出，「這時刻，請不要再找我談這個問題了。」雖然他從二○一一年就不斷質疑普悠瑪；但造成這樣多傷亡的嚴重事故，肇因目前並不能確定是否和車輛設計相關。他不願意在調查還沒有初步結果前，就發言引發沒必要的爭議。

此外，昨也有網友翻出昔日媒體報導，稱總統馬英九在二○一○年競標期間，接見競標商日本住友商事，之後住友商事得標，遭懷疑瓜田李下。

馬辦︰馬未對採購個案指示任何部會

馬英九辦公室昨則反駁，特定人士將過去一個單純外交部安排的禮貌性拜會行程，扭曲事實、惡意抹黑，令人不齒。普悠瑪號購車一事，外交部及總統府過去早有澄清，馬前總統從未針對採購個案指示任何部會。

而段宜康去年質疑普悠瑪採購案時，還曾引用國民黨立委廖國棟的書面質詢，要求台鐵改善普悠瑪做為佐證。廖國棟昨受訪時則不滿指出，他當時提案內容是要求舒適度，不是安全性，段宜康看到影子就打槍。

另外，朝野黨團昨日達共識，一個月內邀請行政院長賴清德率同相關部會首長列席，針對普悠瑪事故及東部交通輸運問題作專案報告。