專家︰傾斜列車問題 台鐵遲未改善

2018-10-23

〔記者鄭瑋奇、陳鈺馥／台北報導〕普悠瑪號超速搶過新馬站彎道而造成出軌翻覆事故，其實普悠瑪號去年十月也曾於花蓮三民站發生出軌事故，所幸無人傷亡。行政院昨成立十五人「鐵路事故行政調查小組」，將對普悠瑪列車全面體檢，現階段行駛則須嚴守規章，非必要不得關閉列車自動防護系統（ＡＴＰ），彎道之處，須確實減速。

普悠瑪再度發生事故，也引質疑，普悠瑪是傳統式轉向架，傾斜角度較太魯閣號低，未能有效抵銷離心力，且橫向加速度容許值較高，恐危險度較高；過去已有專家投書提醒普悠瑪列車相關問題，台鐵卻未重視、具體改善。

本報接獲投訴，二○一六年起陸續有專家投書時任台鐵局長周永暉等台鐵官員，指普悠瑪號傾斜系統發生故障時，無備援系統取代傾斜功能；而普悠瑪列車傾斜度僅一度，未能有效抵銷提速時產生的離心力，且曾有人測量其橫向加速度高達兩公尺／每秒平方，與購車規範的○．八公尺相去甚遠，影響乘坐舒適度，進而會影響行車安全。

另外，離心力過大會使曲線外軌嚴重外擴，影響行車安全；專家呼籲在這些問題改善前，應讓普悠瑪號以ＰＰ自強號推拉式模式運轉，確保安全及舒適度。

台鐵︰不能因接連出軌就認定危險

台鐵局則表示，去年普悠瑪號出軌，調查出軌時時速僅三十七公里，主因枕木嚴重腐朽狀態、道釘與軌道鬆動導致，是路線問題，不能因為普悠瑪接連出軌就說比較危險。

而普悠瑪是空氣彈簧簡易型車體傾斜裝置，傾斜一至兩度，太魯閣號是滾珠汽缸式傾斜裝置，傾斜五至六度、橫向加速度○．三公尺，所以普悠瑪的確較搖晃，但這跟舒適度有關，無關安全性。

至於普悠瑪傾斜式系統無備援，台鐵局表示，普悠瑪是可控制傾斜，若故障，車輛本身還有自然傾斜功能，當年試車，在彎道可行駛到時速九十公里。鐵道專家蘇昭旭也表示，普悠瑪傾斜度較大，主要抵銷離心力而可較快速、會較晃，但應不會影響安全。

行政院長賴清德昨在行政院會裁示，須儘速調查事故肇因，正式成立「一○二一鐵路事故行政調查小組」針對普悠瑪列車進行全面安全體檢，現階段普悠瑪行駛期間遇彎道，即減速以確保安全。賴揆表示，若意外可歸責普悠瑪車輛問題，就須考慮停駛，若釐清為其他原因，就不必停駛，由交通部專業決定。