普悠瑪ATP關閉、未減速 指向人為疏失

2018-10-23

〔記者林敬倫、翁聿煌、張議晨、鄭景議、鄭瑋奇、蕭玗欣／綜合報導〕六四三二次普悠瑪列車前日在宜蘭新馬站出軌翻覆事故，檢方調查確認是過彎車速過快釀禍，甚至傳出事發時車速高達時速一百四十公里；列車過彎卻未減速，懷疑駕駛當時未減速、ＡＴＰ自動煞車系統恐也遭關閉而未作用，指向其中恐有明顯的人為疏失因素。

宜蘭檢察署主任檢察官江貞諭表示，在第八車廂尋獲類似列車黑盒子功能的兩台電腦主機，初步證實列車過彎超速而釀禍，但為何ＡＴＰ沒示警？當時可能已關閉ＡＴＰ，也有可能駕駛因誤點而加速「追分」，導致車速過快，都是可能原因，須再調查。

檢方昨午傳尤姓司機、列車長與調度員等十多人到案，訊後將尤姓司機轉列被告，並於晚間聲請羈押禁見。檢方認為尤姓司機犯罪嫌疑重大，加上說法與卷內事證與證人說法顯有不符，且也有串供、逃亡之虞，因而諭知聲押禁見。

對於列車過彎高速釀禍，台鐵局則指出，除司機員可手動煞車減速外，ＡＴＰ是行車安全最後一道防線。正常情況下，應於距離新馬站月台最北緣六百二十公尺處，就會開始自動煞車；因此，可確定事發時ＡＴＰ系統一定故障或遭關閉。

司機曾通報關閉 待調通聯紀錄釐清

而據台鐵局ＡＴＰ管理要點，列車運轉中若遇ＡＴＰ須切換運轉模式時，司機員應通報行車調度員或值班站長，因故障要關閉，也須通報運轉值班人員並安排更換機車或加派人力同乘。無法加派人力，司機員則應減速注意行駛。

台鐵局坦言，當天調度員確有接獲司機員通報要關閉ＡＴＰ，但為何要關？何時關？還要調閱通聯紀錄，並完成ＡＴＰ資料判讀才能確認。

主風泵曾故障 但不影響ＡＴＰ運作

台鐵局表示，行保會仍在進行調查，目前確認是當日下午四點二十分約位於頭城時，司機員就不斷跟現場檢查員回報列車主風泵故障，導致無法正常煞車。列車抵達宜蘭站後，技術員支援上車處理，將斷泵開關復位後就恢復正常。且主風泵與ＡＴＰ都是獨立的系統，應不會相互影響。

外界也質疑該路段過彎，應規劃截彎取直？台鐵局主任秘書朱來順表示，三百米彎度是台鐵各路線中彎度滿高路段，但還在安全權限內，沒有截彎取直規劃。

尤姓司機事故中頭部撕裂傷及胸部挫傷，昨晚又遭聲押，恐涉及業務過失致死罪嫌。

台鐵局長請辭 交長指示先處理事故

台鐵局指出，尤姓司機員是七堵機務段運轉副主任，平常擔任排班工作，僅週六、日支援乘務，每週都會開車，擁有五年駕駛經驗，遺憾出現這種事故。

身為台鐵局長的鹿潔身，前日也已口頭向交通部長吳宏謀提出要負責（請辭）。但交長指示要他把事情處理完畢為先，包含路線復舊、傷亡旅客後續處理等。