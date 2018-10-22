技職業師鬆綁 取消25％占比上限

2018-10-22

鼓勵實務教育 廣聘專技教師

〔記者吳柏軒、林曉雲、黃以敬／台北報導〕技職校院師資大鬆綁！技職教育長期挨批「產學落差」，教育部決定加強導入專業師資，預告修訂「專科學校專業及技術教師遴聘辦法」，專業工作十五年者可比照教授、工作十二年可比照副教授聘任的專業及技術教師，將取消不能超過學校專任教師四分之一的人數限制，全面鬆綁由學校決定聘任，最快明年二月新學期實施。

最快明年二月新學期實施

技職校院等專科學校除了聘僱碩、博士學歷者擔任學科師資外，也可聘請具有專業經歷及技術的優秀人員為專技教師，工作十五年者即可聘為教授級，工作十二年可聘為副教授、九年可聘為助理教授等。

但目前法規限制專技教師不得超過專任教師四分之一，教育部技職司長楊玉惠表示，因技職教育有實務教學需求，政策鼓勵要廣聘專業教師，因此著手修法取消限制，目前廣徵各界意見，若順利修法，最快明年二月實施、全面鬆綁。

技職校院多樂見此修法，認為有助技職教育更實務化；但教師團體提醒，過去曾傳有學校聘用低薪技師排擠專任老師狀況，應更監督學校聘用師資素質，避免影響教學品質。

楊玉惠則坦言，不管什麼制度，都可能有人想違反規定，教部會加強監督查核，例如以前聘任教師只需請兩位校外學者專家外審，未來需請三至五人外審，更確保技術成就的認定。另若學校新聘太多專技教師，將列入教學品質查核。