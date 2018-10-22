彎道出意外 普悠瑪安全打問號 事故原因釐清前 普悠瑪維持運作、降速行駛 全面體檢

2018-10-22

駕駛事發前 曾通報引擎有問題

〔記者陳宜加、張議晨／綜合報導〕台鐵普悠瑪列車發生出軌翻覆意外造成十八人死的重大傷亡事故。而普悠瑪號屬於「傾斜式列車」，台鐵當年高價引進，就是著重其具備過彎提速優勢，列車過彎時可用較快車速行駛，大幅縮短行車時間；然而，昨日普悠瑪重大事故卻正巧發生於新馬站的彎道，導致安全性打上問號。

台鐵局長鹿潔身昨晚證實，也受重傷的尤姓司機員已有五年駕駛經驗，而事發前，駕駛曾通報列車引擎問題導致似有動力不足狀況，但仍可維持行駛；但確切事故原因仍待行保會調查。在事故釐清前，全數普悠瑪號維持運作，但一律降速行駛。

交通部長吳宏謀則指出，目前要求普悠瑪號、太魯閣號等傾斜式列車需全面體檢，是否停駛，則需再詳細評估。

台鐵最早於二○○六年引進傾斜式列車，命名太魯閣號；二○一二年再引進十九列、卅八組TEMU2000型傾斜式列車，命名普悠瑪號，並於二○一三年二月起營運載客，最快時速一百三十公里。

傾斜式列車最大特色為過彎傾斜技術，列車得以提速、節省行車時間，例如台北至高雄三小時卅三分，相較高鐵慢兩小時，但比台鐵傳統自強號快一小時。而台鐵引進的普悠瑪號由日本車輛製造，相較太魯閣號傾斜角度較小，但搖晃較劇烈。

段宜康曾質疑 普悠瑪是假傾斜

普悠瑪號性能也曾引議論。立委段宜康去年就曾公開質疑，普悠瑪號最大問題，不是比太魯閣號貴，而在於根本是假的「傾斜式列車」，本來招標公告的規格，過彎時的橫向加速度容許值，和太魯閣號一樣，都是○．三公尺／每秒平方；後來住友商社會長岡素之和馬英九在總統府見了面，招標規格就降為○．八公尺／每秒平方，又花錢添置油壓減震器。

○．三和○．八的差別在於，在同一轉彎處，讓乘客身體得承受的離心力，是乘坐太魯閣號的將近三倍。段宜康因而質疑，當年的交通部長毛治國，是花了較多錢卻買了更晃的車。

但國內鐵道雜誌《鐵道情報》曾反駁表示，當初是因打造太魯閣號的「日立製作所」無法如期交車，才放寬標準讓更多廠商參與，非圖利特定廠商；而普悠瑪號用的「空氣彈簧傾斜系統」，是日本近年蓬勃發展的系統，非次級品。

昨日發生意外的列車，鹿潔身則表示，該列車僅運轉六年，車況正常，去年才剛完成大保養；而事發路段是半徑三百公尺的彎道，規定時速應為六十五公里，但因普悠瑪號為「傾斜式列車」，因此可較一般列車提速行駛。

列車養護不足？ 台鐵局長否認

外界質疑是否列車養護不足？鹿潔身則否認指出，台鐵已請增一九○八名人力，人力應不是關鍵。交通部政次王國材表示，過去台鐵也曾因鐵路老舊或車輛狀況而發生事故，但台鐵已啟動行車改善計畫，包括車廂更新。