與時間賽跑搶命 警消國軍總動員

2018-10-22

〔記者林敬倫、林惠琴、姚岳宏、簡惠茹、俞肇福、錢利忠、楊淳卉、陳鈺馥／綜合報導〕普悠瑪列車昨日下午發生出軌翻覆意外，事發第一時間，衛福部宣布啟動台北區緊急應變中心（EOC）大量傷患應變機制。突如其來的大量傷患增加血液需求，台灣血液基金會呼籲符合年滿十七歲、六十五歲以下，女性超過四十五公斤、男性五十公斤以上資格者踴躍捐血。

因應大量傷患 急需民眾挽袖捐血

總統蔡英文晚間指示三要點：全力搶救、確認事故實際原因，協調應變東部地區交通疏運問題。

事故發生後，宜蘭縣的羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、台北榮總蘇澳分院、陽明大學附設醫院等陸續收治傷患，台北榮總也派三位醫師、兩位護理師前往支援蘇澳分院的緊急醫療工作，衛福部並協調北北基衛生局、醫院做好接收傷患的準備工作。醫院則湧入許多家屬尋找家人，神情慌張，有人急得哭出來。

「這是我看過最慘烈的意外！」林姓消防員說。宜蘭警消昨動員七十九名人力，國軍動員一四四人，五十一輛救護車投入搶救，警政署第一時間也支援三四○人（含蒐證、鑑識人員），高檢署也協調六法醫協助相驗。

健保署指出，收治傷患的醫療院所若遇到就醫個人資料不詳者，可以例外就醫方式儘速搶救；未納入健保的外籍人士，台鐵應由旅客醫療保險支付醫療費用，健保署將代墊醫療費用後向台鐵請款。