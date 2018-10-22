從韓國贏球回來 卑南青少棒隊遇劫

2018-10-22

〔記者簡惠茹、王秀亭、張議晨／綜合報導〕台東卑南國中青少棒整隊坐上翻車的普悠瑪號，才剛從韓國贏球回來，就不幸遇上劫數，多名學生傷勢嚴重；其中棒球明日之星，「台東小巨砲」王羽飛有生命危險，正在加護病房搶救。

明日之星小巨砲 王羽飛搶救中

卑南國中昨共有二十四名師生坐上翻覆的普悠瑪，包含一名男老師和一名女老師；除棒球隊的學生，也有學生是校內學生代表和柔道等項目的運動好手，多名學生都在加護病房搶救，直到深夜仍有四名師生聯繫不上。

王羽飛有台東小巨砲之稱，去年在TOTO盃少棒錦標賽轟出兩發全壘打，打出知名度。醫生表示，從傷勢可見王羽飛受到正面撞擊，撞擊力道相當大，他的腹部和胸部都受傷，有嚴重肺挫傷，目前插管用呼吸器幫助他，左骨盆也有骨折，還有肝臟撕裂傷，四肢沒有骨折的傷勢，以後如果還要打棒球有待日後觀察。

王的小阿姨說，王羽飛相當乖巧，大家也都知道他很愛打棒球，也很有資質，希望他以後還能重拾自己的興趣和夢想。

因受傷被送往蘇澳榮院的卑南國中一年級楊姓學生表示，學校師生分兩個車廂乘坐，自己與同學坐第八車廂，突然間天翻地覆。

參加43年同學會 30人搭這班車

鹿野瑞源國中第五屆畢業校友四十三年同學會約三十人也搭上這班列車，皆坐在第六車廂。黃姓民眾表示，母親今年六十歲，這兩天到宜蘭參加兩天一夜的四十三年同學會，昨天搭乘事故列車返家。黃母友人事後來電轉告，表示當時車廂嚴重搖晃，椅子都移位，黃母被前後座椅夾住，有血胸、肋骨斷裂等現象，需住院治療。

6歲女童卡椅縫間 逃過一劫

此外，六歲方姓女童幸運地卡在椅縫間，只受輕傷，送醫後心有餘悸緊抓媽媽不放。身上多處擦傷的張媽媽坐在輪椅上表示，她和女兒座位沒有連號，車子翻覆時她完全不知道怎麼伸手救女兒，等到獲救後，得知女兒因為椅子和椅子擠壓到扭曲變形後形成縫隙，身軀較小卡在裡面被救出，才鬆一口氣。