同搭火車返家 夫妻天人永隔

2018-10-22

帶孫北上喝喜酒 回程意外讓一家心碎

〔記者江志雄／宜蘭報導〕第六四三二次普悠瑪號昨天下午在宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站出軌翻覆；乘客謝太太與丈夫、孫子快樂出門喝喜酒，結果火車經過礁溪站時，列車震動一下，十多分鐘後發出「砰」的聲響，一陣天旋地轉，車內驚聲尖叫，乘客四處逃竄，謝先生傷重不治，兩人天人永隔，情何以堪。

住在台東縣的謝姓夫妻與孫子一行三人，週六北上到新北市新莊喝喜酒，昨搭六四三二次普悠瑪號返家，經過新馬車站時，列車出軌車廂傾斜，坐在第六節車廂的他們都受傷，謝先生傷勢嚴重回天乏術，謝太太與孫子受到輕傷。

謝太太回憶，火車經過礁溪站時，列車震動一下，車內跑馬燈顯示車子有狀況，他們不以為意。後來聽到「砰」的聲響，回神後才知火車出軌，其中五、七、八節車廂側翻，像積木般倒下，多人壓在扭曲變形車內動彈不得。謝先生頭部重創，陷入昏迷，被消防人員抬出車廂送醫，再也回不了家。

台東縣王先生到宜蘭參加同學會，昨天從羅東火車站上車，他坐的第八節車廂，就在火車頭後面，列車離開羅東火車站後逐漸加速，行經事故地點時，時速估計有一百三十公里，開過新馬火車站一處彎道，疑似第七節車廂左右搖晃太大，撞到月台，造成車身不穩，八節車廂像骨牌般瞬間出軌。

列車上另一名林姓乘客說，火車被視為國內最安全的大眾交通工具之一，事發當時，新馬車站一帶無風無雨，竟然無緣無故出軌，事發現場宛如電影世界末日場景，他雖然只受輕傷，但驚恐萬分，短期內恐怕不敢再搭火車了。