8車廂全出軌 台鐵27年最慘

7、8兩節受創最重 多人被拋飛窗外 現場滿目瘡痍
〔記者張議晨、林敬倫、江志雄、陳宜加、俞肇福／綜合報導〕台鐵六四三二次往台東的普悠瑪列車，昨下午四時五十分許在宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站東正線出軌，八節車廂全部出軌，有五節翻覆，整列車在鐵道上扭曲成「之」字形，造成十八死、一六四人受傷；其中第七節、八節車廂受創最嚴重，多名乘客被拋飛窗外，有十三人當場死亡，現場哀號不斷，宛如煉獄。
這是台鐵引進普悠瑪以來最重大傷亡事故！也是繼一九九一年火車相撞造成三十死迄今最慘重事故。
樹林往台東、在彎道翻覆 車上共366人
六四三二次普悠瑪列車從樹林站發車開往台東，昨在羅東站停靠後，車上有三六六名乘客前往花蓮、台東。普悠瑪列車行經羅東後，下一站停靠站為花蓮，新馬站位處彎道，列車過彎時須減速，最高限速為八十公里，當時車速多快？因司機員尤振仲重傷送羅東聖母醫院，雖有意識但無法言語，尚不得而知。
列車長曾廣播「出現故障」 沒想到真出事
王姓女乘客說，列車從台北出發曾因故在七堵、貢寮中停，列車長廣播說「列車出現故障，會有停電狀況發生」，排除後繼續往花蓮行駛。坐在第二節車廂的乘客張台珍說，搭乘期間車廂曾發出奇怪聲響。
車頭撞天橋 乘客估列車時速130公里
台東縣王姓乘客則直指，列車行經事故地點時，時速估計有一百三十公里，造成列車車頭、車廂撞擊天橋階梯、月台及電線桿，現場滿目瘡痍，乘客行李四散各地。
警消獲報後動員全縣消防人力馳援，因撞擊力道大，多名乘客被拋出車外，當場死亡，救護車、消防車警報聲從下午五時一直響到晚間八時才暫歇。
第八節車廂翻覆嚴重，車廂內行李、座椅散落一地，徒增救援困難度。支援義消說，內部變形嚴重，他們須將物品往外運才能順利前進；但因撞擊力道大，許多死者肢體破碎，「宛如人間煉獄」！
台鐵︰死者每名將賠530萬 負責傷者醫費
台鐵宜蘭運務段長謝清田指出，普悠瑪為八節列車編組，其中司機員位於第八車車頭位置，事發後被困在駕駛座內，搜救人員費力才將司機員救出送醫。
台鐵局長鹿潔身表示，每名死者將賠償五百三十萬元，傷者後續費用全由台鐵負責，延遲行程者全額退費。