認殺華郵記者 沙國逮18人撤5高官

2018-10-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對沙烏地阿拉伯異議記者、美國「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉月初失蹤一事，原先矢口否認涉案的利雅德當局二十日首度證實，哈紹吉是在與沙國官員爭鬥後身亡，當局已逮捕十八名沙國公民、撤職五名王室高官、整頓情報部門，但仍未說明王儲穆罕默德與事件的關係。雖然美國總統川普稱相信此說法，但利雅德當局未提證據及解釋疑點，遭輿論質疑為棄車保帥、捍衛王儲的權宜之計。

沙國稱因爭吵失手殺害 川普相信

哈紹吉二日赴沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館、準備領取結婚用文件時失蹤，兩週來諸多消息指他被利雅德當局派出的十五人暗殺隊殺害、分屍，且幕後主使正是王儲穆罕默德，但利雅德當局卻指哈紹吉已「活著」離開使館，否認有任何不法情事。在國際壓力下，沙國檢察總長莫杰布二十日透過官媒發表官方聲明，指哈紹吉確實是在使館內與人討論失和、並演變為拳打腳踢後，才遭到對方失手殺害，並無蓄意滅口之事。

王儲捲入疑點未解 被批棄車保帥

聲明指出，利雅德當局已逮捕十八名沙國籍嫌犯，指他們在闖禍後隱瞞真相，導致利雅德當局無法及早掌握事件梗概。與此同時，沙國國王沙爾曼亦下令將王儲穆罕默德的左右手、王室法律顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani），以及情報總局副局長阿希里（Ahmed Asiri）少將等四名情報高官革職，還指示王儲穆罕默德率領部長級官員重整情報機構，顯示王儲仍掌大權。先前法國「費加洛報」指出，沙國王室「忠誠委員會」正考慮撤換王儲，改由其弟哈立德（Khalid bin Salman）上位。

值得留意的是，利雅德當局未交代雙方衝突原因、哈紹吉遺體下落，甚至也沒有為自身說法提出佐證。但美國總統川普二十日率先表示，沙國官方說法具可信度，並指沙國已踏出「良好的第一步」，他將與國會商討美方的後續回應。

然而，川普盟友、共和黨參議員葛蘭姆在內等多位國會議員，對利雅德當局說法嗤之以鼻；同黨保守派參議員保羅指美方應立即中止與沙國的軍售、援助及合作。土國也表示，永遠不會允許真相被掩蓋。「無國界記者組織」則警告，若與沙國妥協，等同「認可沙國王室行使殺戮」。