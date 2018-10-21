2018-10-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕路透二十日報導，美國官員透露，為確保美國船艦能自由航行台灣海峽，美方正考慮派軍艦穿越此一戰略航道，惟此舉恐會升高美、中的緊張情勢。美國海軍七月曾在台海的國際航道執行類似任務，一旦再派軍艦通過台海，將被視為美國川普政府對台灣表達的最新支持。

美媒：至少派兩軍艦

華爾街日報同日亦引述兩名美國官員報導，該行動目前處於規劃階段，任務時間會超過一天，至少派兩艘軍艦。

針對前述報導，美國軍方和美國印太司令部均不予置評，中國外交部及國防部尚未做出回應。據報導，參與商議的美國官員沒有討論到任何美國軍艦穿越台海的最新行動可能時間，美方仍持續試圖向北京說明，其對台政策並未有所改變。

美：對台政策沒改變

部分現任與前美國官員表示，美國軍艦通過台海仍很少見，且自二○○七年美國航空母艦「小鷹號」穿越台海以來，美方就未再派航艦經過台海。七月，美國海軍驅逐艦「班福特號」及「馬斯廷號」曾通過台海，乃近一年內首見這類行動。

在美、中國防部長馬提斯、魏鳳和十八日在新加坡晤談時，魏就代表北京就美國對台政策表達擔憂。五角大廈亞太事務助理部長薛瑞福轉述，魏提到台灣，並對美國的政策表示擔憂，馬則再次保證，美國迄未改變台灣政策與一個中國政策。故薛瑞福認為，這場會談乃「一次熟悉的對話（即各自重申既定立場）」。

中共黨媒環球時報十九日社評則寫道，貿易戰似乎破壞了中美關係的經貿「壓艙石」，曾是兩國最脆弱、敏感的兩軍關係反而成為防止雙方走向衝突升級的守門員。只要能避免軍事對立，就總會有迴旋的機會及空間。

澳洲巡防艦低調通過

另一方面，「澳洲人報」十八日披露，九月訪問廣東的澳洲海軍巡防艦「墨爾本號」，在與中國海軍護衛艦「咸寧號」進行演習後，即穿越台海駛往南韓。此舉凸顯美國及其盟邦正合作增強回應中國在亞太擴軍的行動，但為盡量減少北京反彈，澳洲海軍低調通過台海。

法國國防部長帕利十九日也說，二○一九年將派其航母「戴高樂號」至印度洋。她說，每當國際法的航行自由基本原則遭侵犯時，如同目前在南海的事例，法國就會展現我們擁有在這類水域行動與航行的自由。