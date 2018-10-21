增強力道 蔡五度站台挺姚

2018-10-21

〔記者楊心慧／台北報導〕總統蔡英文昨晚出席民進黨台北市長候選人姚文智士林北投後援會成立大會，這是蔡英文第五度為姚站台，蔡英文提到，中國一直打擊台灣外交，甚至派出軍機在台灣附近飛，很多國家都在看，台灣是否會為民主價值繼續堅定，「我們要用選票讓全世界的人都了解，讓全世界的人看我們的堅持！」

姚文智士林北投後援會成立，選區議員全員到齊，環保署長李應元、總統府前秘書長葉菊蘭、行政院秘書長卓榮泰等人皆到場力挺。姚文智在蔡英文抵達前，強調蔡英文力抗北京的壓力很辛苦，希望大家能夠給蔡加油打氣，給她力量，讓台灣向前邁進。蔡英文抵達後，台下群眾大喊「總統加油！」

蔡英文表示，守護國家主權、堅持台灣人的尊嚴很難走，但仍要堅持下去，中國不斷打壓台灣，強迫很多公司改掉台灣兩字，甚至派軍機在台附近飛，政府面對壓力，一步都沒退，很多國家都看到台灣面對如此大的壓力，是否會為了民主價值繼續堅定，「所以我們要用選票讓全世界的人都了解，讓全世界的人看我們的堅持！」

選戰進入倒數階段，蔡英文坦言，姚文智要替台北服務的路很難走，很多人唱衰說不可能達成，但現在越走越堅定，這場選戰不是為了姚文智、蔡英文，而是要守護台灣價值，呼籲大家用所有力氣拚到最後一秒鐘，「保護台灣人、守護台灣人尊嚴，就是台灣價值！」