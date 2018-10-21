搶攻賴故鄉票 侯︰我經營比他久

2018-10-21

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長賴清德昨到新北市為民進黨新北市長候選人蘇貞昌站台，國民黨候選人侯友宜則到賴清德老家萬里拜票，深入對手陣營催票；侯友宜表示，他在萬里經營時間比賴清德還久，也結交許多好朋友，他希望不管是誰的故鄉，在新北市好所在，都要帶來繁榮，讓人民過好日子。

侯友宜昨天一早就在賴清德老家附近拜票，而賴清德昨晚替蘇貞昌造勢，記者詢問侯友宜雙方陣營是否有互相攻防意味。侯友宜表示，最重要的還是和萬里的鄉親黏鬥陣比較實在，「因為他們才是我的大咖」，他是來看市民，市民才是頭家、才是最大咖。

侯友宜被問到有綠營稱內部民調顯示，新北市長選舉侯、蘇兩人已經出現「黃金交叉」，對此，侯友宜回應，民調只是參考，不論高低都平常心看待，會繼續衝刺選情。

侯友宜表示，選舉步步都要務實前進，「每一步都要充滿危機感」，民調僅供參考，「不管贏幾趴，還是怎樣交叉」，票要投進去才算數，他向支持者喊話，拜託大家幫他拉票、催票。

侯友宜指出，他會努力衝刺，「沒到開票最後一刻，沒有一個人能說他是穩還是不穩。」不管別人出什麼招數、用什麼奧步，他覺得自己走正道的力量，「絕對可以打贏這一場選戰」。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜看漲，侯、韓是否可能聯合造勢、拉高選情？侯說「好朋友，大家都一起走」，只要有共同理念、想替市民做事，大家就能鬥陣走、團結在一起，也希望彼此都能勝選。