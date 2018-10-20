非親屬活體捐腎 明年上路

2018-10-20

〔記者吳欣恬／台北報導〕「一腎換一腎，兩個家庭受益」！衛福部昨預告器捐新制，若有意願捐腎和換腎的親屬配對不成功，可到器捐中心登錄配對，只要與其他等待換腎也有意願捐腎的家屬配對成功，經三階段審查後即可交換捐贈，最快明年元旦上路，估可造福全台七千多名等待腎臟捐贈的病患。

配對交換 一腎換一腎

衛福部司長石崇良指出，印度與新加坡已有類似活腎交換制度，台灣為亞洲第三例。他強調，這項制度是「一腎換一腎」，「同時有兩個家庭受益，才會進行」，且須經器官捐贈中心登錄平台登錄，以此避免器官買賣疑慮。

依據健保資料，我國截至今年七月，洗腎人口數八．三萬人，而目前器官移植登錄系統內，有七四三六人等待腎臟移植。二○一七年統計，國內大體腎臟捐贈移植二一七例，親屬間活體腎臟捐贈移植為一一二例，合計三二九例。

造福7000多待捐腎病患

「人體器官移植條例」在二○一五年修法時，第八條規定「腎臟之待移植者未能於五親等內，覓得合適之捐贈者時，得於二組以上待移植者之配偶及五親等範圍內，進行組間之器官互相配對、交換及捐贈，並施行移植手術」，昨公布的「活體腎臟配對交換捐贈移植手術管理辦法」為其施行辦法。

石崇良說明，以往防止器官買賣，活腎捐贈僅限五親等內，但可能配對失敗，因此開放活腎交換。

醫院施行活腎配對交換移植手術前，應各自提報待移植醫院內醫學倫理委員會進行第一次審查，並於器官捐贈移植登錄系統完成登錄作業。

配對成功 3階段審查

經配對成功後，由雙方或多家醫院進行交叉評估符合捐贈及待移植者，由執行移植手術醫院的醫學倫理委員會進行第二次審查，最後再由衛福部審查委員會進行最終審查。手術施行時間須由雙方或多家醫院共同訂定並同時執行，病人於手術前皆可書面撤回同意書。

舉例來說，Ａ先生的爸爸需換腎，Ａ先生有意願捐贈，但兩人配對不符；Ｂ小姐的媽媽需要換腎，Ｂ小姐也有意願捐贈，但母女也無法配對。新制上路後，Ａ先生和Ｂ小姐的資料可上傳器捐平台和其他親屬有捐腎意願的家庭進行比對，若兩兩配對成功，經三階段審查後，即可進行移植手術。