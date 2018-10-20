澎湖選情》輸贏千票之內 陳光復賴峰偉肉搏

2018-10-20

記者劉禹慶、吳正庭、俞肇福／特稿

澎湖縣長選舉，民進黨陳光復連任之路遭遇六名戰將挑戰，在野分裂雖有利於現任，但陳民調不見起色，整合將是關鍵，最後可能在千票之內定輸贏。

蹲點十四年的陳光復，四年前奪下政權，但中央軍公教年金改革等多項利空，加上執政團隊效率受外界質疑，縱有現任優勢，也有執政包袱，陷入苦戰。國民黨提名的前縣長賴峰偉，主打重返榮耀，民調看似領先，但不表態者幾達半數，加上返鄉投票民眾多寡，都可能左右結果。

藍綠基本盤約五五波，包括前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發等其他候選人的得票數多寡，最後棄保效應發酵與否，將牽一髮而動全身。

金門連江現任優勢 陳福海劉增應獲支持

金門縣長選情是「六搶一」，無黨籍縣長陳福海挾現任優勢，主打政績牌再加上金門最大的陳姓宗親支持，選情顯得持盈保泰；陳福海自豪「施政沒有顏色」，在兩岸之間「左右逢源」，但也被對手攻擊「染紅」或「染綠」。

國民黨立委楊鎮浯拚勁十足，在藍營鐵票及年輕族群的力挺下，來勢洶洶。他緊盯「金酒東北試釀案」，猛打縣府酬庸人事、撒錢做社會福利及陳福海昔日承諾「只做一任」的誠信問題，都掀起不小波瀾。深諳地方脈絡的前議長謝宜璋，則對陳福海猛打「揭弊牌」，將是影響戰局的黑馬。

連江縣長選舉，國民黨現任縣長劉增應爭取連任，雖然民進黨未提名，但仍有樹黨蘇柏豪、無黨籍魏耀乾與朱秀珍參戰。地方評估，仍以土生土長的劉增應較被看好，這四年來赴馬祖欣賞藍眼淚的遊客驟增，觀光業蓬勃發展，反映在劉增應的施政滿意度上。