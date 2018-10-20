台南選情》黃偉哲持續領先 高思博主打民生

2018-10-20

記者邱灝唐／特稿

台南市長選舉進入最後衝刺，選情相對穩定的民進黨黃偉哲能否在對手夾攻中一路維持領先到終點，國民黨高思博和在網路聲量中異軍突起的無黨籍林義豐目前的「老二之爭」有無可能翻轉戰局，都成為選戰話題。而同屬泛綠的無黨籍前縣長蘇煥智近日開始緊咬「大創案」、猛攻黃偉哲，許忠信主打台灣意識及高舉環保意識的陳永和對戰局如何影響？都是觀察指標。

黃偉哲在各項民調中持續領先，也因此成為各路人馬攻擊的對象，目前選戰主軸改以政見及台南文創、物產等軟性基調，面對對手緊咬大創等案件則強調司法公信，以穩固領先局勢。

國民黨高思博在這場選戰中雖緊抓空污、水患、年金改革等議題，喊出「起義」口號且強打民生議題，試圖鬆動綠營支持者，但尚未能撼動黃偉哲的領先局勢，近日除了繼續強攻外，更打出與高雄韓國瑜的聯合看板及共同造勢，意圖營造高雄、台南的外溢效應。

蘇煥智曾任九年台南縣長，雖然原市區仍待耕耘，但原縣區的實力強勁，固定班底也在這次選戰中回流；許忠信有著深綠背景，也被外界視為前總統陳水扁力挺的對象；陳永和雖然聲勢不若前幾位選將，但過往是民進黨的支持者，也努力爭取選民認同。

虧雞福來爹爆紅 林義豐寄望網路聲量

參選靠著連辦多場音樂祭，並被封為「虧雞福來爹」的無黨籍林義豐，期待靠著網路聲量，吸引對藍綠失望的選民支持，他的非典型選戰方式，最後能拿下多少票，各界拭目以待。