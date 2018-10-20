高雄選情》陸軍尬空軍 陳穩健韓善戰

2018-10-20

記者王榮祥／特稿

高雄的市長選情跟十月的空氣品質一樣，一片霧茫茫，市民也想知道到底是韓國瑜的「空軍」爆發力強？還是陳其邁的「陸軍」堅不可摧！

都有信心 也都緊張兮兮

網路加民調，讓高雄市長選情瞬間成為全台熱點，藍、綠兩陣營現階段都深具信心，卻也緊張兮兮，希望倒數關鍵時刻別失誤、壞了好事。

七月前，佔有優勢的陳其邁多照既有步調穩紮穩打，專心闡述多元政見，鮮少理會對手一切。

陳其邁走正軌 闡述政策

即使不慎爆氣，讓選情一度激起漣漪，陳其邁仍迅速回到正軌，全力經營既有基層，一步一腳印往前「邁」進，不停闡述關於人工智慧、科技產業、體育建設、交通網絡等具體訴求。

相較於陳其邁不能輸、嚴謹前進的態勢，韓國瑜比較像不怕輸，反正不被看好、沒資源，就是外人眼中空降高雄的禿頭男，索性死馬當活馬醫、拚了。

韓國瑜好口才 撩撥基層

韓憑藉便給口才，透過庶民熟悉、感興趣的字句，如發大財、全台首富、東西賣得出去等，成功撩撥基層，四處衝撞卻不攻擊對手，而是大力批判高雄種種，逼出藍營凝聚力。

拜網路興起，韓國瑜把握機會，在網路、媒體層面蓄積能量，逐漸取得一片天，被形容是空軍。陳其邁扎根基層，經由後援會串聯組織強化支持，被稱為陸軍。

兩軍對壘，一方快速吸引目光，一方致力守住據點，偶爾對空鳴槍反擊，一時讓選民眼花撩亂，難斷高下。

而當各界多關注空軍尬陸軍時，幾乎沒有軍力、像單兵作戰的蘇盈貴與璩美鳳，很難引起太多共鳴。

綜合各方民調研判，選戰初期落後甚多的韓國瑜，整體聲勢已跟半年前不可同日而語，陳其邁堅守陣地之餘，也開始找機會對空還擊。隨著十月高雄空氣霧茫茫，各界對高雄市長選情也難看出端倪，大概只能等開票後驗證網路虛實。