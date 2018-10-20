北市選情》姚丁頻喚選民歸隊 柯Ｐ不隨藍綠起舞

2018-10-20

記者沈佩瑤、黃建豪、簡惠茹、周彥妤／特稿

台北市長選戰進入衝刺階段，三強鼎立之下，市長柯文哲憑恃高媒體聲量及現任優勢，民調持續領先，丁守中與姚文智積極透過後援會造勢，呼籲選民歸隊，但在政黨意識淡化、話題性有限之下，如何在「三角選舉」彌補弱勢將是能否逆轉的關鍵。

柯文哲曾引用《孫子兵法》「十則圍之，五則攻之」，強調政治不是一味攻擊。在五月白綠分手時，民調一度落後丁守中，但六月藉由網路聲量逆轉情勢，面對藍綠夾攻，不隨之起舞，不給對手對決廝殺的機會。

相較四年前首次參選，柯文哲這次競選行程輕鬆不少，透過市政行程走透透，向藍綠基層挖牆腳，在十一月向市府請假參選後，據傳柯要赴各企業總部演講挖票，同時專注動員「空軍」，要將網路聲量轉化成選票。

獲總統、總統府秘書長、行政院長，甚至立委總動員輔選的姚文智，對柯文哲的批評從未止息，但似未收到實質效果。有綠營議員以大同區選票分析，姚在這塊「綠地」也落後柯，代表地方跳脫政黨意識形態已不可逆，選民歸隊的效果有限。

以政策論述做為選戰主軸的姚文智，推出單身補貼三千元、第二胎國家養、遷建松山機場等政見，著力於照顧青年、發展經濟，城市願景清晰，但仍須使政策更具說服力，吸引選民認同。

至於丁守中陣營，國民黨民調發現，丁在大多行政區與柯文哲民調相距甚小，但大同區、南港區大幅落後，儘管丁頻頻砲打柯文哲，仍無法縮小差距。但丁經營網路選戰也玩出心得，於Line@直播破萬人收看，臉書直播也有固定「丁丁食堂」單元，選戰手法多元化，有效擴展支持者的年齡層，如何讓更多選民認識丁的人格特質，針對柯陣營的市政痛處，儘速拋出實際可行方案，或將成逆轉關鍵。