新北選情》催出支持者投票 蘇貞昌、侯友宜勝敗關鍵

2018-10-20

記者何玉華／特稿

新北市長選戰，民進黨候選人蘇貞昌、國民黨候選人侯友宜攻防激烈，侯雖在各方民調暫時領先，但仍有近三成民眾未表態，除了中間選民，藍、綠基本支持者也有不少人保持沉默；在最後約一個月的決戰期，雙方如何催出支持者挺身投票，將是勝敗關鍵。

新北市長選舉人數今年接近三百廿萬人，以尚未表態的三成選民推估，約九十多萬票仍動向不明；由二○一四年新北市長選舉投票率六十一．五％、二○一六年總統大選新北投票率六十七．二三％觀察，以今年的選舉氣氛，投票率可能也不會太高，誰能拉到未表態選民，勝算加倍。

一路猛攻深澳電廠的侯友宜，在空污議題取得發語權，但行政院宣布停建後，驟失深澳電廠這台「選票提款機」，侯友宜接下來如何找到新議題並鞏固支持者，考驗侯的智慧。

反觀蘇貞昌，深澳電廠爭議落幕後反守為攻，主打老人假牙補助、親子體驗博物館、垃圾袋降價的民生政見，對侯友宜造成不小壓力，促轉會「東廠」風波可能嚇跑一些中間選民，但蘇「會做事」的品牌形象鮮明，加上昔日政績牌保證，「衝衝衝」的後勁十足。

蘇、侯陣營都透過網路、新媒體爭取中間選民、年輕選票，雙方除了「空戰」，近期透過各區聯合競選總部的動員大打「陸戰」，近身搏鬥廝殺激烈，以蘇、侯兩人形象魅力，穩固基本盤不是問題，雙方關注的是，大環境的氛圍是否影響選情？

二○一四年市長選舉前，國民黨取消退休軍公教的年終慰問金，讓民調大幅領先的朱立倫在鐵票區的中、永和流失不少選票，最後僅險勝游錫堃兩萬多票；今年民進黨受中央執政包袱、年金改革等影響，綠營支持者趨於沉默，今天登場的「喜樂島」遊行能否喚醒基本盤歸隊？也影響選情變化。