台中選情》林佳龍深耕基層推政績 盧秀燕端長照社福牛肉

2018-10-20

記者黃鐘山／特稿

台中市長選舉有民進黨林佳龍、國民黨盧秀燕和無黨籍宋原通參選，目前態勢呈現林、盧二強競逐。盧綿密出招猛打林佳龍，林則強勢反擊，雙方民調雖互有領先，不過仍以林較被看好。選前開幕的花博成敗，一般預料將是影響勝負的關鍵。

花博下月開幕 成敗影響勝負

「十年磨一劍」的林佳龍尋求連任，深耕基層主打政績牌，民調原大幅領先對手盧秀燕兩位數，但盧最近半年猛打空污牌、老人健保補助和「憑身分證無限次免費」看花博，加上民進黨中央執政的困境，導致藍營基本票源快速回流，雙方差距拉近。

不過，林非省油的燈，基層行程排滿滿，後援會一個個成立，治安的改善及交通水利產業的發展有目共睹，又成功整治柳綠川。他堅持政績就是最好的民調，更以「我們都是台中隊」持續打拚，頗能引起共鳴、打動人心。

另方面，林也強勢反擊盧的攻勢，先以大減台中火力發電廠燃煤來防制空污，行政院長賴清德更宣布四座燃煤機組於二○二三年退場助陣，另以加值型老愛心卡成功化解老人健保補助，再以免費看花博恐被取消主辦資格擊退外界疑慮，成功拆除盧營選戰三彈。

選戰逼近，盧秀燕改端政策牛肉，先有數百名醫療、長照、社福人員一起為其社福安衛政策背書，成立醫事社福後援會力挺，後有農業大軍成立後援會要發展台中農業等，尤其是上週末「六都合體，萬人挺燕」造勢晚會，動員能量可觀，展現求勝決心。

值得觀察的是，投票前三週，台中世界花卉博覽會就要在十一月三日開幕，市民高度期待，綠營也想掀「花博熱」，擺脫盧秀燕強勢挑戰，藍營則磨刀霍霍要檢視花博缺陷，演出逆轉勝，花博成敗可能成為藍綠決戰中台灣的勝負分水嶺。