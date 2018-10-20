國民黨自評選情》九縣市暫落後 盼奪過半地盤

2018-10-20

〔記者施曉光／台北報導〕今年九合一選舉昨日完成候選人號次抽籤，選戰進入白熱化階段，國民黨組發會主委李哲華評估全國廿二個直轄市、縣市長選區，選情穩定領先或領先在民調三％誤差範圍內的選區有十三個，在誤差範圍內落後、明顯落後的選區分別有三個及六個，藍營內部樂觀看待奪下過半數的地盤。

高市微幅領先 北市柯丁差距縮小

「六都」方面，李哲華自評選情穩定領先民進黨對手的選區，除了目前執政的新北市外，還包括台中市，桃園市、台南市選情明顯落後，至於聲勢看好的高雄市目前只在民調誤差範圍內微幅領先民進黨，台北市部分仍在苦苦追趕台北市長柯文哲，但差距已在民調誤差範圍之內。

其他十六個縣市部分，藍營評估選情穩定領先的地區包括苗栗縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣，彰化縣則是保持在民調誤差範圍內領先對手。

自認執政縣市 僅竹縣選情堪憂

國民黨自認目前執政縣市中，只有新竹縣的選情堪憂，仍在民調誤差範圍內落後於民國黨候選人徐欣瑩，另一個情況相同的選區為雲林縣；至於選情明顯落後選區有基隆市、新竹市、嘉義縣與屏東縣。

相較國民黨主席吳敦義九月間接見美國ＡＩＴ新任處長酈英傑時評估，「（國民黨六個執政縣市）應該至少可以維持五個，也許全部六個都能保住執政權，至於其他的縣市，能夠贏得勝利的至少應該還可以有五個左右」，藍營昨日評估明顯更趨樂觀。

黨內人士指出，除了決戰中台灣的戰略目標不變，要特別回防謹慎以待既有執政地盤台東縣與新竹縣，前者原本民調大幅領先綠營對手十％以上，但由於前台東縣長鄺麗貞違紀參選，評估帶來三％至五％的不確定性影響，不能大意；至於新竹縣，雖然藍營已經整合成功，但楊文科仍落後徐欣瑩，將透過當地五合一選舉的緊密結合，鞏固藍軍票源。