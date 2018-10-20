民進黨自評選情》加派人力搶救 目標十三加二

2018-10-20

彰縣、嘉市五五波 宜縣有待努力

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底百里侯選舉即將進入最後一個月決戰階段，民進黨全力衝刺選情，在現有十三個執政縣市中，民進黨評估領先的有桃園市、台南市等十個縣市，彰化縣及嘉義市則呈現五五波，宜蘭縣有待努力。非執政縣市方面，則力求攻下新北市，也對拿下台東縣寄予厚望。

民進黨秘書長洪耀福日前喊出「十三搶二」，指目前綠營執政的十三縣市，桃園市、台中市、台南市、高雄市等四直轄市選情穩定，可望繼續執政；其他非直轄市的九個執政縣市，宜蘭縣還有待努力，戰況處於五五波的則是彰化縣及嘉義市。搶二則鎖定新北市與台東縣。

黨中央對選情相對樂觀，而各縣市的第一線選戰工作者，則不少都感受到藍軍在此次選戰強力集結的壓力，也評估投票率將比四年前低，更擔憂支持者不出來投票。因此，綠營鐵票區高雄雖領先，但也出現緊張情勢，須謹慎以對，對於台中市也不敢掉以輕心。

民進黨選情不穩，安全名單縣市一度出現膠著，甚至鐵票區也有變化。對此，綠營近期也加派人力支援特定縣市，例如緊急派出數名黨工進駐彰化縣及高雄市等競選團隊。

避免高市被逆轉 救火隊重兵回防

為避免高雄市選情被逆轉，民進黨更是重兵回防，除總統府秘書長陳菊數度南下督陣，英系核心幕僚先前一個月也低調南下救火，全力拉開與國民黨候選人韓國瑜的差距。

黨內評估，已從落後追至平盤的彰化縣及嘉義市，目標最後階段拉開與對手的距離，慎防一不小心遭到翻盤。

被視為安全名單的雲林縣，也曾在八二三水災後，一度遭國民黨對手拉近支持度，經固盤後再回穩衝刺。前雲林縣長蘇治芬上週才與尋求連任的雲林縣長李進勇「大和解」，蘇也派出四名核心幹部南下，從旁暗助李進勇，加強各地組織戰。